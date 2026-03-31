«Це не мода»: у Литві розкритикували зневажливе ставлення до українських дронів

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив із різкою критикою позиції гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера щодо ролі безпілотників у сучасній війні. Дипломат наголосив, що подібний скептицизм щодо українських розробок є не просто принизливим, а й несе загрозу національній безпеці європейських країн.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Ландсбергіс зазначив, що в Литві тривалий час ігнорували важливість БпЛА, спираючись на аргументи, подібні до тих, що озвучує керівництво німецького гіганта. За його словами, військові експерти та лобісти переконували суспільство, що дрони — це тимчасове явище.

"Військове відомство, лоббісти, експерти — всі вони — казали нашим людям, що ця тема з безпілотниками — лише мода, яка скоро мине. І нам слід зосередитися на веденні бойових дій в умовах застарілої техніки", — заявив ексміністр.

Він додав, що така стратегія призвела до плачевних результатів: наразі Литва практично позбавлена можливостей ефективно виявляти російські безпілотники та протидіяти їм. На противагу заявам Паппергера про "кустарність" українських рішень, Ландсбергіс закликав переймати реальний бойовий досвід України.

"Я щиро сподіваюся, що "українські домогосподарки" поділяться з нами своїми смертоносними знаннями", — іронічно резюмував Ландсбергіс, натякаючи на високу ефективність українських технологій у порівнянні з неповороткими підходами традиційних збройових корпорацій.

На думку політика, заперечення ролі інновацій, що пройшли перевірку фронтом, робить західні армії вразливими перед викликами сучасності.

