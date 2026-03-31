Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой позиции гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера по поводу роли беспилотников в современной войне. Дипломат подчеркнул, что подобный скептицизм в отношении украинских разработок не просто унизителен, но и несет угрозу национальной безопасности европейских стран.

Ландсбергис отметил, что в Литве долгое время игнорировали важность БпЛА, опираясь на аргументы, подобные тем, что озвучивает руководство немецкого гиганта. По его словам, военные эксперты и лоббисты убеждали общество, что дроны – это временное явление.

"Военное ведомство, лоббисты, эксперты — все они — говорили нашим людям, что эта тема с беспилотниками — только скоро прошедшая мода. И нам следует сосредоточиться на ведении боевых действий в условиях устаревшей техники", — заявил эксминистр.

Он добавил, что такая стратегия привела к плачевным результатам: в настоящее время Литва практически лишена возможностей эффективно выявлять российские беспилотники и противодействовать им. В противоположность заявлениям Паппергера о "кустарности" украинских решений Ландсбергис призвал перенимать реальный боевой опыт Украины.

"Я искренне надеюсь, что "украинские домохозяйки" поделятся с нами своими смертоносными знаниями", — иронически резюмировал Ландсбергис, намекая на высокую эффективность украинских технологий по сравнению с неповоротливыми подходами традиционных оружейных корпораций.

По мнению политика, отрицание роли инноваций, прошедших проверку по фронту, делает западные армии уязвимыми перед вызовами современности.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отреагировал на скептические заявления главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Спор возник из-за сомнений немецкой стороны в способности мелких украинских мастерских конкурировать с крупными промышленными предприятиями в долгосрочной перспективе.