«Це був свідомий відхід»: Мар’яна Безугла зробила резонансну заяву про звільнення Київщини

Народна депутатка Мар’яна Безугла висловила альтернативне бачення подій весни 2022 року, коли російські окупаційні війська залишили Київську, Чернігівську та Сумську області. Попри визнання героїзму захисників, політикиня стверджує, що деокупація стала результатом стратегічного рішення Кремля, а не лише військової поразки.

Мар'яна Безугла. Фото: 7 березня 2022 року. Ірпінь.

За словами Безуглої, ворог усвідомив складність наступу та ворожість місцевого населення, тому ще навесні 2022 року перейшов до стратегії виснаження.

"Ви розумієте, що росіян НЕ вигнали з Київщини і півночі країни, вони прийняли рішення на відхід?" — написала депутатка, додавши, що окупанти могли продовжувати наступ, але обрали концентрацію сил на територіях із ресурсами та меншим політичним спротивом.

Окрему увагу Безугла приділила питанням підготовки до оборони столиці. Вона висунула серйозні претензії до тогочасного керівництва, зокрема до нинішнього Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (який тоді очолював оборону Києва) та Валерія Залужного.

"Питання підготовки до оборони, сповіщення цивільних, накази... Цим має займатися ДБР, а він (Сирський — ред.) — не обіймати посаду. Як і Залужний. І деякі чиновники", — наголосила вона.

Нардепка підкреслила, що прорахунки тих днів мають стати об'єктом розслідування правоохоронних органів, адже до багатьох посадовців залишаються відкриті питання.

