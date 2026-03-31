«Это был сознательный выход»: Марьяна Безуглая сделала резонансное заявление об освобождении Киевщины

Народный депутат Марьяна Безуглая выразила альтернативное видение событий весны 2022 года, когда российские оккупационные войска покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Несмотря на признание героизма защитников, политика утверждает, что деоккупация стала результатом стратегического решения Кремля, а не только военного поражения.

Марьяна Безуглая. Фото: 7 марта 2022 года. Ирпень.

По словам Безуглой, враг осознал сложность наступления и враждебность местного населения, поэтому весной 2022 года перешел к стратегии истощения.

"Вы понимаете, что россиян не выгнали из Киевщины и севера страны, они приняли решение на выход?" — написала депутат, добавив, что оккупанты могли продолжать наступление, но избрали концентрацию сил на территориях с ресурсами и меньшим политическим сопротивлением.

Отдельное внимание Безуглая уделила вопросам подготовки к обороне столицы. Она выдвинула серьезные претензии к руководству того времени, в частности к нынешнему Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому (который тогда возглавлял оборону Киева) и Валерию Залужному.

"Вопрос подготовки к обороне, уведомление гражданских, приказы... Этим должно заниматься ГБР, а он (Сырский – ред.) – не занимать должность. Как и Залужный. И некоторые чиновники", — подчеркнула она.

Нардепка подчеркнула, что просчеты тех дней должны стать объектом расследования правоохранительных органов, ведь ко многим должностным лицам остаются открытые вопросы.

