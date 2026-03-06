Бюджет на новий логотип та кількість листів: чому «Укрпошта» засекретила інформацію

Державний поштовий оператор АТ "Укрпошта" надав офіційну відповідь на запит порталу "Коментарі" щодо результатів своєї діяльності за останнє десятиліття. Оприлюднені цифри демонструють складну динаміку: компанія завершила більшість років із суттєвими збитками, хоча й демонструвала періоди прибутковості.

Укрпошта. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з наданою інформацією, найбільш критичним для підприємства став 2022 рік, коли чистий збиток сягнув рекордної позначки у понад 1,25 млрд грн. У 2024 році компанії вдалося дещо покращити показники, скоротивши від’ємний результат до 413,2 млн грн.

"За інформацією відповідного структурного підрозділу АТ "Укрпошта" надаємо фінансові результати у період 2016-2024 р.р. (прибуток/збиток, тис. грн)", — йдеться в офіційному документі.

Статистика чистого фінансового результату (тис. грн):

2016–2018: стабільні збитки, що зросли з -60,4 млн до -507,8 млн грн.

2019–2021: прибутковий період, пік якого припав на 2019 рік (+405,4 млн грн).

2022–2024: повернення до збитковості на тлі повномасштабної війни (-1,26 млрд грн у 2022-му та -413,2 млн грн у 2024-му).

Попри від’ємні показники останніх років, керівництво компанії зазначає, що у 2024 році вдалося досягти позитивної EBITDA та збільшити чистий дохід на 12%. Очікується, що за базовим сценарієм "Укрпошта" зможе повернутися до прибутковості вже у 2025–2026 роках завдяки модернізації логістики та розширенню фінансових послуг.

Попри це, державний поштовий оператор АТ "Укрпошта" відхилив запит журналістів порталу "Коментарі" щодо надання статистичних даних про роботу компанії за останнє десятиліття. Запитувана інформація стосувалася динаміки пересилань, чисельності персоналу, середніх виплат листоношам, а також витрат на майбутній ребрендинг у 2026 році.

У своїй офіційній відповіді представники компанії наголосили, що більшість запитуваних показників мають статус обмеженого доступу. Згідно з внутрішнім наказом №21 від 5 січня 2026 року, "Укрпошта" офіційно віднесла відомості про оплату праці, структуру штату та фінансові плани щодо розвитку мережі до категорії комерційної таємниці.

Компанія аргументує свою позицію нормами чинного законодавства:

"Статтею 21 Закону України "Про інформацію" передбачено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація", — зазначається у листі.

Зокрема, під захист внутрішнього положення про комерційну таємницю потрапили й дані про кількісні показники продажів та фінансові плани щодо оновлення візуального стилю відділень.

"Інформація, яка розкриває кількісні та/або якісні показники, що міститься в річних планах та звітах по продажу послуг Товариства... становить комерційну таємницю Укрпошти і розголошенню не підлягає", — резюмували в АТ "Укрпошта".

Таким чином, інформація про те, скільки коштів платників податків або прибутку компанії піде на заміну вивісок у 2026 році, наразі залишається закритою для громадськості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що АТ "Укрпошта" надало відповідь на запит порталу "Коментарі" щодо доходів Генерального директора компанії Ігоря Смілянського у період з 2016 по 2025 рік. У компанії пояснили специфіку формування виплат та причини ненадання даних за значний проміжок часу.