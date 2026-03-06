Бюджет на новый логотип и количество писем: почему «Укрпочта» засекретила информацию

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Государственный почтовый оператор АО "Укрпочта" предоставил официальный ответ на запрос портала "Комментарии" по результатам своей деятельности за последнее десятилетие. Обнародованные цифры демонстрируют сложную динамику: компания завершила большинство лет с существенным ущербом, хотя и демонстрировала периоды доходности.
Укрпочта. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно предоставленной информации, наиболее критичным для предприятия стал 2022 год, когда чистый убыток достиг рекордной отметки более чем в 1,25 млрд грн. В 2024 году компании удалось несколько улучшить показатели, сократив отрицательный результат до 413,2 млн. грн.
Статистика чистого финансового результата (тыс. грн):
2016–2018: стабильный ущерб, выросший с -60,4 млн до -507,8 млн грн.
2019-2021: доходный период, пик которого пришелся на 2019 год (405,4 млн грн).
2022-2024: возврат к убыточности на фоне полномасштабной войны (-1,26 млрд грн в 2022-м и -413,2 млн грн в 2024-м).
Несмотря на отрицательные показатели последних лет, руководство компании отмечает, что в 2024 году удалось добиться положительной EBITDA и увеличить чистый доход на 12%. Ожидается, что по базовому сценарию Укрпочта сможет вернуться к прибыльности уже в 2025-2026 годах благодаря модернизации логистики и расширению финансовых услуг.
Несмотря на это, государственный почтовый оператор АО "Укрпочта" отклонил запрос журналистов портала "Комментарии" о предоставлении статистических данных о работе компании за последнее десятилетие. Запрашиваемая информация касалась динамики пересылок, численности персонала, средних выплат почтальонам, а также расходов на будущий ребрендинг в 2026 году.
В своем официальном ответе представители компании подчеркнули, что большинство запрашиваемых показателей имеют статус ограниченного доступа. Согласно внутреннему приказу №21 от 5 января 2026 года, "Укрпочта" официально отнесла сведения об оплате труда, структуре штата и финансовых планах по развитию сети в категорию коммерческой тайны.
Компания аргументирует свою позицию нормами действующего законодательства:
В частности, под защиту внутреннего положения о коммерческой тайне попали и данные о количественных показателях продаж и финансовых планах по обновлению визуального стиля отделений.
Таким образом, информация о том, сколько средств налогоплательщиков или прибыли компании пойдет на замену вывесок в 2026 году, остается закрытой для общественности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что АО "Укрпочта" предоставило ответ на запрос портала "Комментарии" относительно доходов Генерального директора компании Игоря Смилянского в период с 2016 по 2025 год. В компании объяснили специфику формирования выплат и причин непредоставления данных за значительный промежуток времени.