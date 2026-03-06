Бюджет на новый логотип и количество писем: почему «Укрпочта» засекретила информацию

Государственный почтовый оператор АО "Укрпочта" предоставил официальный ответ на запрос портала "Комментарии" по результатам своей деятельности за последнее десятилетие. Обнародованные цифры демонстрируют сложную динамику: компания завершила большинство лет с существенным ущербом, хотя и демонстрировала периоды доходности.

Укрпочта. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно предоставленной информации, наиболее критичным для предприятия стал 2022 год, когда чистый убыток достиг рекордной отметки более чем в 1,25 млрд грн. В 2024 году компании удалось несколько улучшить показатели, сократив отрицательный результат до 413,2 млн. грн.

"По информации соответствующего структурного подразделения АО "Укрпочта" предоставляем финансовые результаты в период 2016-2024 г.г. (прибыль/убыток, тыс. грн)", — говорится в официальном документе.

Статистика чистого финансового результата (тыс. грн):

2016–2018: стабильный ущерб, выросший с -60,4 млн до -507,8 млн грн.

2019-2021: доходный период, пик которого пришелся на 2019 год (405,4 млн грн).

2022-2024: возврат к убыточности на фоне полномасштабной войны (-1,26 млрд грн в 2022-м и -413,2 млн грн в 2024-м).

Несмотря на отрицательные показатели последних лет, руководство компании отмечает, что в 2024 году удалось добиться положительной EBITDA и увеличить чистый доход на 12%. Ожидается, что по базовому сценарию Укрпочта сможет вернуться к прибыльности уже в 2025-2026 годах благодаря модернизации логистики и расширению финансовых услуг.

Несмотря на это, государственный почтовый оператор АО "Укрпочта" отклонил запрос журналистов портала "Комментарии" о предоставлении статистических данных о работе компании за последнее десятилетие. Запрашиваемая информация касалась динамики пересылок, численности персонала, средних выплат почтальонам, а также расходов на будущий ребрендинг в 2026 году.

В своем официальном ответе представители компании подчеркнули, что большинство запрашиваемых показателей имеют статус ограниченного доступа. Согласно внутреннему приказу №21 от 5 января 2026 года, "Укрпочта" официально отнесла сведения об оплате труда, структуре штата и финансовых планах по развитию сети в категорию коммерческой тайны.

Компания аргументирует свою позицию нормами действующего законодательства:

"Статьей 21 Закона Украины "Об информации" предусмотрено, что информацией с ограниченным доступом является конфиденциальная, тайная и служебная информация", — отмечается в письме.

В частности, под защиту внутреннего положения о коммерческой тайне попали и данные о количественных показателях продаж и финансовых планах по обновлению визуального стиля отделений.

"Информация, раскрывающая количественные и/или качественные показатели, содержащаяся в годовых планах и отчетах по продаже услуг Общества... составляет коммерческую тайну Укрпочты и не подлежит разглашению", — резюмировали в АО "Укрпочта".

Таким образом, информация о том, сколько средств налогоплательщиков или прибыли компании пойдет на замену вывесок в 2026 году, остается закрытой для общественности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что АО "Укрпочта" предоставило ответ на запрос портала "Комментарии" относительно доходов Генерального директора компании Игоря Смилянского в период с 2016 по 2025 год. В компании объяснили специфику формирования выплат и причин непредоставления данных за значительный промежуток времени.