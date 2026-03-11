Буде гаряче: Тимошенко заінтригувала журналістів

Рубрики
Лідерка Всеукраїнського обʼєднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко опублікувала у Facebook допис, у якому різко розкритикувала перебіг судового процесу у справі проти неї та анонсувала нові заяви.
Анонс Тимошенко
За словами політикині, справа, яку, на її думку, сфабрикували "антикорупціонери", дедалі більше перетворюється на "фарс". Вона також заявила про упередженість судді Дубаса та повідомила, що її команда подала заяву про його відвід.
Тимошенко стверджує, що під час розгляду цієї заяви суддя заборонив пряму трансляцію засідання та не дозволив їй і адвокату виступити. Політикиня зазначила, що розгляд питання про відвід судді відбувався за участі того ж самого судді.
Вона також заявила, що її команда має докази порушення законодавства з боку судді.
Тимошенко повідомила, що наступна спроба розглянути питання відводу судді відбудеться 12 березня о 14:30 у будівлі Вищого антикорупційного суду на вулиці Хрещатик у Києві.
Політикиня запросила журналістів бути присутніми на засіданні, зазначивши, що під час нього планує публічно озвучити нові деталі справи.