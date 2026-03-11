Буде гаряче: Тимошенко заінтригувала журналістів

Лідерка Всеукраїнського обʼєднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко опублікувала у Facebook допис, у якому різко розкритикувала перебіг судового процесу у справі проти неї та анонсувала нові заяви.

Анонс Тимошенко

За словами політикині, справа, яку, на її думку, сфабрикували "антикорупціонери", дедалі більше перетворюється на "фарс". Вона також заявила про упередженість судді Дубаса та повідомила, що її команда подала заяву про його відвід.

Тимошенко стверджує, що під час розгляду цієї заяви суддя заборонив пряму трансляцію засідання та не дозволив їй і адвокату виступити. Політикиня зазначила, що розгляд питання про відвід судді відбувався за участі того ж самого судді.

Вона також заявила, що її команда має докази порушення законодавства з боку судді.

Тимошенко повідомила, що наступна спроба розглянути питання відводу судді відбудеться 12 березня о 14:30 у будівлі Вищого антикорупційного суду на вулиці Хрещатик у Києві.

Політикиня запросила журналістів бути присутніми на засіданні, зазначивши, що під час нього планує публічно озвучити нові деталі справи.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Генеральна прокуратура Російської Федерації затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Російська сторона заочно звинувачує українську політикиню у "поширенні фейків про російську армію".

Підставою для кримінального переслідування стала публікація Тимошенко у соціальних мережах, у якій вона повідомила про вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені під час російської окупації. У слідчих органах РФ заявили, що ці дописи нібито були зроблені "з мотивів ненависті до російських військовослужбовців". У генпрокуратурі Росії традиційно відкинули причетність армії РФ до воєнних злочинів у Київській області, назвавши масові вбивства цивільних "українською провокацією". Таким чином Москва фактично криміналізувала публічне згадування та засудження злочинів, які були задокументовані міжнародними журналістами, правозахисниками та слідчими структурами.

