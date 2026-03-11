Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook сообщение, в котором резко раскритиковала ход судебного процесса по делу против нее и анонсировала новые заявления.

Анонс Тимошенко

По словам политики, дело, которое, по ее мнению, сфабриковали "антикоррупционеры", все больше превращается в "фарс". Она также заявила о предвзятости судьи Дубаса и сообщила, что ее команда подала заявление о его отводе.

Тимошенко утверждает, что при рассмотрении этого заявления судья запретил прямую трансляцию заседания и не разрешил ей и адвокату выступить. Политика не отметила, что рассмотрение вопроса об отводе судьи проходило при участии того же судьи.

Она также заявила, что у ее команды есть доказательства нарушения законодательства со стороны судьи.

Тимошенко сообщила, что следующая попытка рассмотреть вопрос отвода судьи состоится 12 марта в 14.30 в здании Высшего антикоррупционного суда на улице Крещатик в Киеве.

Политика не пригласила журналистов присутствовать на заседании, отметив, что во время него планирует публично озвучить новые детали дела.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила и направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Российская сторона заочно обвиняет украинскую политику в "распространении фейков о российской армии".

Основанием для уголовного преследования стала публикация Тимошенко в социальных сетях, в которой она сообщила об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене во время российской оккупации. В следственных органах РФ заявили, что эти сообщения якобы были сделаны "по мотивам ненависти к российским военнослужащим". В генпрокуратуре России традиционно отвергли причастность армии РФ к военным преступлениям в Киевской области, назвав массовые гражданские убийства "украинской провокацией". Таким образом, Москва фактически криминализировала публичное упоминание и осуждение преступлений, задокументированных международными журналистами, правозащитниками и следственными структурами.

