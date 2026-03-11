Будет горячо: Тимошенко заинтриговала журналистов

Рубрики
Ткачова Марія
Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook сообщение, в котором резко раскритиковала ход судебного процесса по делу против нее и анонсировала новые заявления.
Анонс Тимошенко
По словам политики, дело, которое, по ее мнению, сфабриковали "антикоррупционеры", все больше превращается в "фарс". Она также заявила о предвзятости судьи Дубаса и сообщила, что ее команда подала заявление о его отводе.
Тимошенко утверждает, что при рассмотрении этого заявления судья запретил прямую трансляцию заседания и не разрешил ей и адвокату выступить. Политика не отметила, что рассмотрение вопроса об отводе судьи проходило при участии того же судьи.
Она также заявила, что у ее команды есть доказательства нарушения законодательства со стороны судьи.
Тимошенко сообщила, что следующая попытка рассмотреть вопрос отвода судьи состоится 12 марта в 14.30 в здании Высшего антикоррупционного суда на улице Крещатик в Киеве.
Политика не пригласила журналистов присутствовать на заседании, отметив, что во время него планирует публично озвучить новые детали дела.