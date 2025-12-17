logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Блогер із Кривого Рогу змінив Україну на Росію – і показав новий паспорт на камеру
commentss НОВИНИ Всі новини

Блогер із Кривого Рогу змінив Україну на Росію – і показав новий паспорт на камеру

Мільйонник Артур Бабіч відкрито заявив, що обрав державу-агресора своїм «домом» і більше не хоче, щоб його називали українським блогером.

17 грудня 2025, 19:05
Автор:
avatar

Проніна Анна

Блогер Артур Бабіч, який народився у Кривому Розі та здобув популярність завдяки мільйонній аудиторії у соцмережах, оголосив про отримання російського громадянства. Відповідну заяву він опублікував у Telegram, продемонструвавши новий паспорт країни, що веде повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє видання "Главком". 

Блогер із Кривого Рогу змінив Україну на Росію – і показав новий паспорт на камеру

Блогер Артур Бабіч із Кривого Рогу став громадянином РФ і публічно похвалився російським паспортом

У своєму дописі Бабіч не лише підтвердив зміну громадянства, а й емоційно пояснив власний вибір. За його словами, шлях до паспорта РФ був складним, але "навчив його багатьох речей". Росію блогер назвав країною, яку свідомо обрав і вважає своїм домом.

"Тепер я офіційно росіянин. Це не просто документ – це про людей поруч і про країну, яку я вибрав", – написав він.

Заява блогера миттєво викликала хвилю реакцій у соцмережах. У коментарях користувачі іронічно поцікавилися, чи готовий новоспечений громадянин до мобілізації та чи чекає вже на нього повістка до військкомату. Частина дописувачів прямо натякала на участь у так званій "СВО".

Раніше Артур Бабіч публічно повідомляв, що подав документи на російське громадянство, і просив медіа більше не називати його українським тіктокером. Тоді він заявляв, що не може повірити, що зовсім скоро Росія стане для нього офіційним домом.

Ситуація з Бабічем стала ще одним прикладом публічного розриву українських уродженців із країною походження на тлі війни та викликала гостру дискусію щодо відповідальності публічних осіб за власний вибір.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що дружина Віталія Шабуніна пояснила, навіщо він робив інтимні фото. 



