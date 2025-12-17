Блогер із Кривого Рогу змінив Україну на Росію – і показав новий паспорт на камеру

Блогер Артур Бабіч, який народився у Кривому Розі та здобув популярність завдяки мільйонній аудиторії у соцмережах, оголосив про отримання російського громадянства. Відповідну заяву він опублікував у Telegram, продемонструвавши новий паспорт країни, що веде повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє видання "Главком".

Блогер Артур Бабіч із Кривого Рогу став громадянином РФ і публічно похвалився російським паспортом

У своєму дописі Бабіч не лише підтвердив зміну громадянства, а й емоційно пояснив власний вибір. За його словами, шлях до паспорта РФ був складним, але "навчив його багатьох речей". Росію блогер назвав країною, яку свідомо обрав і вважає своїм домом.

"Тепер я офіційно росіянин. Це не просто документ – це про людей поруч і про країну, яку я вибрав", – написав він.

Заява блогера миттєво викликала хвилю реакцій у соцмережах. У коментарях користувачі іронічно поцікавилися, чи готовий новоспечений громадянин до мобілізації та чи чекає вже на нього повістка до військкомату. Частина дописувачів прямо натякала на участь у так званій "СВО".

Раніше Артур Бабіч публічно повідомляв, що подав документи на російське громадянство, і просив медіа більше не називати його українським тіктокером. Тоді він заявляв, що не може повірити, що зовсім скоро Росія стане для нього офіційним домом.

Ситуація з Бабічем стала ще одним прикладом публічного розриву українських уродженців із країною походження на тлі війни та викликала гостру дискусію щодо відповідальності публічних осіб за власний вибір.

