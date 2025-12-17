logo

BTC/USD

86411

ETH/USD

2848.79

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Блогер из Кривого Рога сменил Украину на Россию – и показал новый паспорт на камеру
commentss НОВОСТИ Все новости

Блогер из Кривого Рога сменил Украину на Россию – и показал новый паспорт на камеру

Миллионник Артур Бабич открыто заявил, что избрал государство-агрессора своим «домом» и больше не хочет, чтобы его называли украинским блоггером.

17 декабря 2025, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Блогер Артур Бабич, родившийся в Кривом Роге и получивший известность благодаря миллионной аудитории в соцсетях, объявил о получении российского гражданства. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram, продемонстрировав новый паспорт страны, ведущей полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщает издание "Главком".

Блогер из Кривого Рога сменил Украину на Россию – и показал новый паспорт на камеру

Блогер Артур Бабич из Кривого Рога стал гражданином РФ и публично похвастался российским паспортом

В своем сообщении Бабич не только подтвердил смену гражданства, но и эмоционально объяснил свой выбор. По его словам, путь в паспорт РФ был сложным, но "научил его многим вещам". Россию блоггер назвал страной, сознательно избравшей и считающей своим домом.

"Теперь я официально россиянин. Это не просто документ – это о людях рядом и о стране, которую я выбрал", – написал он.

Заявление блоггера мгновенно вызвало волну реакций в соцсетях. В комментариях пользователи иронически поинтересовались, готов ли новоиспеченный гражданин к мобилизации и ждет ли уже его повестка в военкомат. Часть корреспондентов прямо намекала на участие в так называемой СВО.

Ранее Артур Бабич публично сообщал, что подал документы на российское гражданство и просил медиа больше не называть его украинским тиктокером. Тогда он заявлял, что не может поверить, что совсем скоро Россия станет для него официальным домом.

Ситуация с Бабичем стала еще одним примером публичного разрыва украинских уроженцев со страной происхождения на фоне войны и вызвала острую дискуссию по поводу ответственности публичных лиц за собственный выбор.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что жена Виталия Шабунина объяснила, зачем он делал интимные фото.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости