Блогер из Кривого Рога сменил Украину на Россию – и показал новый паспорт на камеру

Блогер Артур Бабич, родившийся в Кривом Роге и получивший известность благодаря миллионной аудитории в соцсетях, объявил о получении российского гражданства. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram, продемонстрировав новый паспорт страны, ведущей полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщает издание "Главком".

Блогер Артур Бабич из Кривого Рога стал гражданином РФ и публично похвастался российским паспортом

В своем сообщении Бабич не только подтвердил смену гражданства, но и эмоционально объяснил свой выбор. По его словам, путь в паспорт РФ был сложным, но "научил его многим вещам". Россию блоггер назвал страной, сознательно избравшей и считающей своим домом.

"Теперь я официально россиянин. Это не просто документ – это о людях рядом и о стране, которую я выбрал", – написал он.

Заявление блоггера мгновенно вызвало волну реакций в соцсетях. В комментариях пользователи иронически поинтересовались, готов ли новоиспеченный гражданин к мобилизации и ждет ли уже его повестка в военкомат. Часть корреспондентов прямо намекала на участие в так называемой СВО.

Ранее Артур Бабич публично сообщал, что подал документы на российское гражданство и просил медиа больше не называть его украинским тиктокером. Тогда он заявлял, что не может поверить, что совсем скоро Россия станет для него официальным домом.

Ситуация с Бабичем стала еще одним примером публичного разрыва украинских уроженцев со страной происхождения на фоне войны и вызвала острую дискуссию по поводу ответственности публичных лиц за собственный выбор.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что жена Виталия Шабунина объяснила, зачем он делал интимные фото.