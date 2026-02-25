Співзасновник Microsoft Білл Гейтс під час внутрішньої зустрічі з працівниками свого благодійного фонду офіційно вибачився за багаторічні контакти із засудженим за секс-злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Білл Гейтс вибачився перед працівниками за зв’язки з Епштейном

Мільярдер визнав, що спілкувався з Епштейном у період з 2011 по 2014 роки. Це відбувалося вже після того, як фінансист визнав провину у справі про схиляння неповнолітньої до проституції. Попри застереження тодішньої дружини Мелінди у 2013-му, бізнесмен продовжував зустрічі.

"Бізнесмен також сказав, що його поява на спільних заходах допомогла фінансисту відновити репутацію", — зазначає WSJ.

Гейтс розкрив географію їхніх контактів, підтвердивши, що літав приватним літаком Епштейна та бачився з ним у Нью-Йорку, Вашингтоні, Франції та Німеччині. Водночас він заперечив найгучніші звинувачення:

"Він ніколи не залишався на ніч і не був на острові".

Окремим пунктом обговорення стали особисті зв'язки мільярдера. Гейтс підтвердив два романи з росіянками, які, за даними журналістів, могли використовуватися як інструмент тиску на нього. За словами бізнесмена, після 2014 року він повністю припинив будь-яке спілкування з Епштейном та ігнорував усі його листи.

