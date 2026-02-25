logo_ukra

Білл Гейтс вибачився перед працівниками за зв’язки з Епштейном

Білл Гейтс визнав помилку через контакти з Джеффрі Епштейном: подробиці внутрішньої зустрічі засновника Microsoft

25 лютого 2026, 20:29
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс під час внутрішньої зустрічі з працівниками свого благодійного фонду офіційно вибачився за багаторічні контакти із засудженим за секс-злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Мільярдер визнав, що спілкувався з Епштейном у період з 2011 по 2014 роки. Це відбувалося вже після того, як фінансист визнав провину у справі про схиляння неповнолітньої до проституції. Попри застереження тодішньої дружини Мелінди у 2013-му, бізнесмен продовжував зустрічі.

"Бізнесмен також сказав, що його поява на спільних заходах допомогла фінансисту відновити репутацію", — зазначає WSJ.

Гейтс розкрив географію їхніх контактів, підтвердивши, що літав приватним літаком Епштейна та бачився з ним у Нью-Йорку, Вашингтоні, Франції та Німеччині. Водночас він заперечив найгучніші звинувачення:

"Він ніколи не залишався на ніч і не був на острові".

Окремим пунктом обговорення стали особисті зв'язки мільярдера. Гейтс підтвердив два романи з росіянками, які, за даними журналістів, могли використовуватися як інструмент тиску на нього. За словами бізнесмена, після 2014 року він повністю припинив будь-яке спілкування з Епштейном та ігнорував усі його листи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній генеральний секретар Ради Європи та експрем’єр-міністр Норвегії Турб’єрн Ягланд потрапив до лікарні після спроби самогубства. Як повідомляє норвезьке видання iNyheter із посиланням на власні джерела, наразі "стан політика важкий".

Трагедія сталася на тлі гучного розслідування. 12 лютого Ягланд став обвинуваченим у справі про тяжку корупцію через його ймовірні близькі стосунки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.



