Билл Гейтс извинился перед работниками за связи с Эпштейном

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время внутренней встречи с работниками своего благотворительного фонда официально извинился за многолетние контакты с осужденным за секс-преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Миллиардер признал, что общался с Эпштейном в период с 2011 по 2014 годы. Это происходило уже после того, как финансист признал вину по делу о склонении несовершеннолетней к проституции. Несмотря на оговорку тогдашней супруги Мелинды в 2013-м, бизнесмен продолжал встречи.

"Бизнесмен также сказал, что его появление на совместных мероприятиях помогло финансисту восстановить репутацию", — отмечает WSJ.

Гейтс раскрыл географию их контактов, подтвердив, что летал по частному самолету Эпштейна и виделся с ним в Нью-Йорке, Вашингтоне, Франции и Германии. В то же время он отрицал самые громкие обвинения:

"Он никогда не оставался на ночь и не был на острове".

Отдельным пунктом обсуждения стали личные связи миллиардера. Гейтс подтвердил два романа с русскими, которые, по данным журналистов, могли использоваться как инструмент давления на него. По словам бизнесмена, после 2014 года он полностью прекратил любое общение с Эпштейном и игнорировал все его письма.

