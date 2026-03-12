Безугла зверталася до очільниці «Госпітальєрів» Яни Зінкевич: що хотіла

Народна депутатка та керівниця добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич прокоментувала скандал, який виник довкола діяльності підрозділу та зборів донатів.

Безугла зверталася до Зінкевич з приводу звітності донатів

За її словами, питання щодо роботи батальйону порушують як громадськість, так і політики. Зінкевич зазначила, що до неї з цього приводу підходила народна депутатка Мар’яна Безугла та просила надати документи.

Зінкевич заявила, що сприймає таку увагу як можливість покращити роботу організації.

"До мене навіть у Верховній Раді пані Безугла підходила і просила документи. Ну, чудово, людина цікавиться, може вона запропонує нам щось корисне. Треба розуміти, що ми маємо робити в цих подіях. Так, якийсь є негатив, є незадоволення, але ми маємо завдяки цьому ставати кращими", — сказала вона.

Наразі навколо медбатальйону триває суспільна дискусія щодо прозорості використання донатів. Зокрема, обговорюється доцільність збору коштів на особисті банківські картки, наявність кількох юридичних осіб у структурі організації та участь родичів у керівництві деяких громадських організацій.

Також порушується питання можливого інтегрування добровольчого медичного батальйону до складу Збройних сил України.

