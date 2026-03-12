logo

Безуглая обращалась к главе «Госпитальеров» Яне Зинкевич: что хотела
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая обращалась к главе «Госпитальеров» Яне Зинкевич: что хотела

Руководитель «Госпитальеров» Яна Зинкевич прокомментировала скандал вокруг использования донатов и заявила, что готова отвечать на вопросы работы медбатальона

12 марта 2026, 17:45
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народная депутат и руководительница добровольческого медицинского батальона " Госпитальеры " Яна Зинкевич прокомментировала скандал, возникший вокруг деятельности подразделения и собрания донатов.

Безуглая обращалась к главе «Госпитальеров» Яне Зинкевич: что хотела

Безуглая обращалась к Зинкевич по поводу отчетности донатов

По ее словам, вопросы работы батальона поднимают как общественность, так и политики. Зинкевич отметила, что к ней по этому поводу подходила народная депутат Марьяна Безугла и просила предоставить документы.

Зинкевич заявила, что воспринимает такое внимание как возможность улучшить работу организации.

"Ко мне даже в Верховной Раде госпожа Безугла подходила и просила документы. Ну, прекрасно, человек интересуется, может он предложит нам что-нибудь полезное. Надо понимать, что мы должны делать в этих событиях. Да, какой-то негатив, есть недовольство, но мы должны благодаря этому становиться лучше", — сказала она.

В настоящее время вокруг медбатальона продолжается общественная дискуссия по поводу прозрачности использования донатов. В частности, обсуждается целесообразность сбора средств на личные банковские карты, наличие нескольких юридических лиц в структуре организации и участие родственников в руководстве некоторых общественных организаций.

Также поднимается вопрос возможного интегрирования добровольческого медицинского батальона в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, заявил, что признание ошибки в ситуации с обнародованием персональных данных клиентки monobank не освобождает от ответственности.

По его словам, после инцидента он сразу отреагировал на ситуацию. Открыто производство и начата проверка возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны. Лубинец подчеркнул, что персональные данные не могут использоваться в качестве инструмента публичного давления или унижения. "Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", — отметил омбудсман.



Источник: https://hromadske.ua/viyskovi/260714-nas-nikhto-ne-prosyv-pro-zvitnist-a-odrazu-zvynuvatyly-iana-zinkevych-pro-rodychiv-u-strukturakh-hospitalyeriv-500-sotok-zemli-hroshi-y-zvity
