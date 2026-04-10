Безугла шокувала заявою: розгортається справжній скандал навколо «штурмових військ»

Народна депутатка Марʼяна Безугла оприлюднила різку заяву щодо можливих кадрових рішень у Збройних силах України та ініціативи створення так званих штурмових військ.

У своєму дописі вона згадала командира Олега Ширяєва, якого назвала одним із кандидатів, пов’язаних із новою структурою. За її словами, навколо нього формується позитивний інформаційний образ, зокрема через публічну рекламу та поширення, як вона стверджує, недостовірних даних про бойові досягнення підрозділу.

Безугла також нагадала про політичне минуле Ширяєва, зокрема його зв’язки у 2020 році з Іллею Ківою та участь у громадських ініціативах, пов’язаних із тодішніми проросійськими силами.

Крім того, депутатка згадала його діяльність після служби в МВС, зокрема звинувачення у причетності до рейдерських дій і конфліктів у Харкові.

Окремо вона розкритикувала дії Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявивши, що той намагається створити нову військову структуру без належного законодавчого оформлення та погодження з державними органами.

За її словами, ще одним можливим кандидатом на керівну посаду може бути екскомандир 57-ї бригади Бакулін.

Заява викликала дискусію щодо прозорості кадрової політики та процесів реформування ЗСУ.

Наразі офіційної реакції від Генерального штабу або Міністерства оборони на ці звинувачення немає.

