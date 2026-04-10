Безуглая шокировала заявлением: разворачивается настоящий скандал вокруг «штурмовых войск»

Народная депутат Марьяна Безугла обнародовала резкое заявление о возможных кадровых решениях в Вооруженных силах Украины и инициативе создания так называемых штурмовых войск.

Безуглая о кадровых решениях ВСУ

В своем сообщении она упомянула командира Олега Ширяева, которого назвала одним из кандидатов, связанных с новой структурой. По ее словам, вокруг него формируется положительный информационный образ, в частности, через публичную рекламу и распространение, как она утверждает, недостоверных данных о боевых достижениях подразделения.

Безугла также напомнила о политическом прошлом Ширяева, в частности его связях в 2020 году с Ильей Кивой и участии в общественных инициативах, связанных с тогдашними пророссийскими силами.

Кроме того, депутат упомянула его деятельность после службы в МВД, в частности обвинения в причастности к рейдерским действиям и конфликтам в Харькове.

Отдельно она подвергла критике действия Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что тот пытается создать новую военную структуру без надлежащего законодательного оформления и согласования с государственными органами.

По ее словам, еще одним возможным кандидатом на руководящий пост может быть экскомандир 57-й бригады Бакулин .

Заявление вызвало дискуссию по поводу прозрачности кадровой политики и процессов реформирования ВСУ.

Пока официальной реакции от Генерального штаба или Министерства обороны на эти обвинения нет.

