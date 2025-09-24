Безугла не стримала емоції: кого назвала слизьким, двуличним типом та кадровою помилкою Зеленського

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Колишній головком ЗСУ нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про свою оцінку Курської операції, а також зізнався, що переосмислив літній наступ 2023 року.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
На слова Залужного відреагувала народна депутатка України Мар'яна Безугла. І нардепка не добирала слів.
Також Безугла акцентувала — як вже казали: скрізь пхайте слово "технології" — і от ви вже не совок.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вівторок, 23 вересня, у Києві почали перекривати рух по вулиці Хрещатик о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Таке рішення ухвалили у Київській міській військовій адміністрації.
Народна депутатка України Мар'яна Безугла прокоментувала рішення військової адміністрації Києва. За її словами, хвилина мовчання важлива, але важливіша повноцінна робота Ради оборони Києва, де співголови Ткаченко і Кличко, наявність укриттів на зупинках і розвиток ППО навколо столиці.