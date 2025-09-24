logo_ukra

Безугла не стримала емоції: кого назвала слизьким, двуличним типом та кадровою помилкою Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла не стримала емоції: кого назвала слизьким, двуличним типом та кадровою помилкою Зеленського

Безугла розлютилася: як прокоментувала слова Залужного

24 вересня 2025, 16:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишній головком ЗСУ нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про свою оцінку Курської операції, а також зізнався, що переосмислив літній наступ 2023 року. 

Безугла не стримала емоції: кого назвала слизьким, двуличним типом та кадровою помилкою Зеленського

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

На слова Залужного відреагувала народна депутатка України Мар'яна Безугла. І нардепка не добирала слів.  

“Ого, Посол вже критикує Курську операцію, а де він був раніше, коли ТРЕБА було звертати увагу на проблеми Курщини? Коли я кричала про проблеми? І що тут ще: "переосмислив", бачте, південний контрнаступ 2023 року і якісь "віщуни", які йому заважали. Пам’ятаю, мабуть, його особистий порученець генерал Вася Зубанич йому заважав, супротивився наказам пускати на смерть новомобілізованих людей. Ой, ні. Слизький, двуличний тип, одна з кадрових помилок Президента. Що він досі взагалі робить Послом і де його досягнення?”, — прокоментувала вона. 

Також Безугла акцентувала — як вже казали: скрізь пхайте слово "технології" — і от ви вже не совок. 

“Сирський теж тепер так робить: "тєхналогіі", "дрони вайні", — зазначила вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вівторок, 23 вересня, у Києві почали перекривати рух по вулиці Хрещатик о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Таке рішення ухвалили у Київській міській військовій адміністрації. 

Народна депутатка України Мар'яна Безугла прокоментувала рішення військової адміністрації Києва. За її словами, хвилина мовчання важлива, але важливіша повноцінна робота Ради оборони Києва, де співголови Ткаченко і Кличко, наявність укриттів на зупинках і розвиток ППО навколо столиці. 




Джерело: https://t.me/marybezuhla/4927
