Безугла не стримала емоції: кого назвала слизьким, двуличним типом та кадровою помилкою Зеленського

Колишній головком ЗСУ нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про свою оцінку Курської операції, а також зізнався, що переосмислив літній наступ 2023 року.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

На слова Залужного відреагувала народна депутатка України Мар'яна Безугла. І нардепка не добирала слів.

“Ого, Посол вже критикує Курську операцію, а де він був раніше, коли ТРЕБА було звертати увагу на проблеми Курщини? Коли я кричала про проблеми? І що тут ще: "переосмислив", бачте, південний контрнаступ 2023 року і якісь "віщуни", які йому заважали. Пам’ятаю, мабуть, його особистий порученець генерал Вася Зубанич йому заважав, супротивився наказам пускати на смерть новомобілізованих людей. Ой, ні. Слизький, двуличний тип, одна з кадрових помилок Президента. Що він досі взагалі робить Послом і де його досягнення?”, — прокоментувала вона.

Також Безугла акцентувала — як вже казали: скрізь пхайте слово "технології" — і от ви вже не совок.

“Сирський теж тепер так робить: "тєхналогіі", "дрони вайні", — зазначила вона.

