Безуглая не сдержала эмоции: кого назвала скользким, двуличным типом и кадровой ошибкой Зеленского
НОВОСТИ

Безуглая не сдержала эмоции: кого назвала скользким, двуличным типом и кадровой ошибкой Зеленского

Безуглая рассвирепела: как прокомментировала слова Залужного

24 сентября 2025, 16:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бывший главком ВСУ нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о своей оценке Курской операции, а также признался, что переосмыслил летнее наступление 2023 года.

Безуглая не сдержала эмоции: кого назвала скользким, двуличным типом и кадровой ошибкой Зеленского

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

На слова Залужного отреагировала народная депутат Украины Марьяна Безуглая. И нардепка не подбирала слова.

"Ого, Посол уже критикует Курскую операцию, а где он был раньше, когда НУЖНО было обращать внимание на проблемы Курщины? Когда я кричала о проблемах? И что тут еще: "переосмыслил", видите ли, южное контрнаступление 2023 года и какие-то "прорицатели", которые ему мешали. Помню, видимо, его личный порученец генерал Вася Зубаныч ему мешал, сопротивлялся приказам впускать в смерть новомобилизованных людей. Ой, нет. Скользкий, двуличный тип, одна из кадровых ошибок Президента. Что он до сих пор вообще делает Послом и где его достижения?", – прокомментировала она.

Также Безуглая акцентировала – как уже говорили: везде толкайте слово "технологии" – и вот вы уже не совок.

"Сырский тоже теперь так делает: "технологии", "дроны войны", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во вторник, 23 сентября, в Киеве начали перекрывать движение по улице Крещатик в 9:00 на время общенациональной минуты молчания. Такое решение было принято в Киевской городской военной администрации.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала решение военной администрации Киева. По ее словам, минута молчания важна, но более важна полноценная работа Совета обороны Киева, где сопредседатели Ткаченко и Кличко, наличие укрытий на остановках и развитие ПВО вокруг столицы.




Источник: https://t.me/marybezuhla/4927
