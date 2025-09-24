Безуглая не сдержала эмоции: кого назвала скользким, двуличным типом и кадровой ошибкой Зеленского

Рубрики
Бывший главком ВСУ нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о своей оценке Курской операции, а также признался, что переосмыслил летнее наступление 2023 года.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
На слова Залужного отреагировала народная депутат Украины Марьяна Безуглая. И нардепка не подбирала слова.
Также Безуглая акцентировала – как уже говорили: везде толкайте слово "технологии" – и вот вы уже не совок.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во вторник, 23 сентября, в Киеве начали перекрывать движение по улице Крещатик в 9:00 на время общенациональной минуты молчания. Такое решение было принято в Киевской городской военной администрации.
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала решение военной администрации Киева. По ее словам, минута молчания важна, но более важна полноценная работа Совета обороны Киева, где сопредседатели Ткаченко и Кличко, наличие укрытий на остановках и развитие ПВО вокруг столицы.