Безугла накинулася на Кличка та Ткаченка: вказала, що важливіше за перекритий Хрещатик
НОВИНИ

Безугла накинулася на Кличка та Ткаченка: вказала, що важливіше за перекритий Хрещатик

Безугла вказала, що важливіше за хвилину мовчання

23 вересня 2025, 16:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У вівторок, 23 вересня, у Києві почали перекривати рух по вулиці Хрещатик о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Безугла накинулася на Кличка та Ткаченка: вказала, що важливіше за перекритий Хрещатик

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, що Хрещатик — серце столиці. 

“А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя”, — зазначив він. 

Зміни Ткаченко анонсував зміни у понеділок, зазначивши, що перекриття вулиці розпочнуть до кінця тижня. Однак довго не затягували з рішенням — центр столиці зупинився у хвилині мовчання уже у вівторок. Однак інші, не менш, а можливо і більш важливі рішення, у столиці так швидко не ухвалюють. 

Народна депутатка України Мар'яна Безугла прокоментувала рішення військової адміністрації Києва. 

“Хвилина мовчання важлива, але важливіша повноцінна робота Ради оборони Києва, де співголови Ткаченко і Кличко, наявність укриттів на зупинках і розвиток ППО навколо столиці. Якщо мер блокує, то чому мовчить Ткаченко, а якщо не блокує, то де результат в обох?”, — зазначила вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після ворожого удару по логістичному центру компанії "Епіцентр" у Київській області Безугла розповіла, як покращити систему ППО в Україні.

За її словами, потрібно передбачити (має бути достатньо постанови Кабміну) можливість для компаній та установ обладнувати об'єкти засобами захисту від росіян з неба та дати можливість громадянам долучатися до захисту неба за принципом ліцензування такої діяльності. Безугла наголосила, що війна надовго і потрібно до цього відповідно готуватися. 




Джерело: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02kM77ePjSy3ptJv4KtJUkkfzrNrPxBAcJYgKejzwQ3dz3qdtXSSFo3NbYSjDgrNxPl
