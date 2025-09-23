Безугла накинулася на Кличка та Ткаченка: вказала, що важливіше за перекритий Хрещатик

У вівторок, 23 вересня, у Києві почали перекривати рух по вулиці Хрещатик о 9:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, що Хрещатик — серце столиці.

“А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя”, — зазначив він.

Зміни Ткаченко анонсував зміни у понеділок, зазначивши, що перекриття вулиці розпочнуть до кінця тижня. Однак довго не затягували з рішенням — центр столиці зупинився у хвилині мовчання уже у вівторок. Однак інші, не менш, а можливо і більш важливі рішення, у столиці так швидко не ухвалюють.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла прокоментувала рішення військової адміністрації Києва.

“Хвилина мовчання важлива, але важливіша повноцінна робота Ради оборони Києва, де співголови Ткаченко і Кличко, наявність укриттів на зупинках і розвиток ППО навколо столиці. Якщо мер блокує, то чому мовчить Ткаченко, а якщо не блокує, то де результат в обох?”, — зазначила вона.

За її словами, потрібно передбачити (має бути достатньо постанови Кабміну) можливість для компаній та установ обладнувати об'єкти засобами захисту від росіян з неба та дати можливість громадянам долучатися до захисту неба за принципом ліцензування такої діяльності. Безугла наголосила, що війна надовго і потрібно до цього відповідно готуватися.



