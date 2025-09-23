Безуглая набросилась на Кличко и Ткаченко: указала, что важнее перекрытого Крещатика

Во вторник, 23 сентября, в Киеве начали перекрывать движение на улице Крещатик в 9:00 во время общенациональной минуты молчания.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объяснил, что Крещатик – сердце столицы.

"А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь", — отметил он.

Ткаченко анонсировал изменения в понедельник, отметив, что перекрытия улицы начнут до конца недели. Однако долго не затягивали с решением – центр столицы остановился в минуте молчания уже во вторник. Однако другие, не менее, а возможно, и более важные решения, в столице так быстро не принимают.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала решение военной администрации Киева.

"Минута молчания важна, но более важна полноценная работа Совета обороны Киева, где сопредседатели Ткаченко и Кличко, наличие укрытий на остановках и развитие ПВО вокруг столицы. Если мэр блокирует, то почему молчит Ткаченко, а если не блокирует, то где результат у обоих?", — отметила она.

По ее словам, нужно предусмотреть (должно быть постановления Кабмина) возможность для компаний и учреждений оборудовать объекты средствами защиты от россиян с неба и дать возможность гражданам приобщаться к защите неба по принципу лицензирования такой деятельности. Безуглая подчеркнула, что война надолго и нужно к этому соответственно готовиться.



