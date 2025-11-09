logo_ukra

Байден жорстоко розкритикував та висміяв Трампа: про що заявив

Байден звинуватив Трампа у «знищенні демократії» та руйнуванні Білого дому

9 листопада 2025, 07:00
Автор:
Ткачова Марія

Колишній президент США Джо Байден виступив із різкою критикою свого наступника Дональда Трампа, заявивши, що той "зруйнував не лише Білий дім, а й американську демократію". Про це повідомляє CNN.

Байден жорстоко розкритикував та висміяв Трампа: про що заявив

Скандальна заява Байдена у бік Трампа

Під час виступу на заході Демократичної партії в місті Омаха, штат Небраска, Байден сказав, що передбачав руйнівний вплив політики Трампа, але не очікував, що це матиме настільки буквальний сенс.

"Я знав, що Трамп привезе в країну руйнівну кулю, але навіть не уявляв, що це буде справжня куля", — заявив Байден, маючи на увазі демонтаж східного крила Білого дому, який Трамп, за його словами, почав для облаштування бального залу.


Байден назвав цей вчинок “символом його президентства”, підкресливши, що Трамп "зруйнував не лише дім народу, але й конституцію, верховенство права та саму демократію".

Він також висміяв заяви Трампа про те, що його другий термін нібито принесе країні "золотий вік":

"Єдине золото, яке він створює — це те, що вішає на камінну полицю", — сказав Байден, натякаючи на позолочені елементи декору, якими Трамп прикрасив Овальний кабінет.


Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські війська завдали по Полтавській області рекордного за кількістю удару балістичними ракетами, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.

Виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що через масштабні руйнування в області повністю або частково відсутні електропостачання, водопостачання та опалення. "Сьогодні важкий день для Полтавщини. На жаль, пошкодження серйозні — у низці населених пунктів немає світла, тепла і води", — зазначив Когут. За його словами, аварійні бригади вже працюють на місцях ударів, однак відновлення може тривати певний час через масштаби руйнувань.



https://edition.cnn.com/2025/11/08/politics/biden-democracy-wrecking-ball-trump
