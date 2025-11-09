Байден жестоко раскритиковал и высмеял Трампа: о чем заявил

Бывший президент США Джо Байден выступил с резкой критикой своего преемника Дональда Трампа, заявив, что тот разрушил не только Белый дом, но и американскую демократию. Об этом сообщает CNN.

Скандальное заявление Байдена в сторону Трампа

Выступая на мероприятии Демократической партии в городе Омаха, штат Небраска, Байден сказал, что предусматривал разрушительное влияние политики Трампа, но не ожидал, что это будет иметь столь буквальный смысл.

"Я знал, что Трамп привезет в страну разрушительный шар, но даже не представлял, что это будет настоящий шар", — заявил Байден, имея в виду демонтаж восточного крыла Белого дома, который Трамп, по его словам, начал для обустройства бального зала.





Байден назвал этот поступок "символом его президентства", подчеркнув, что Трамп "разрушил не только дом народа, но и конституцию, верховенство права и саму демократию".

Он также высмеял заявления Трампа о том, что его второй термин якобы принесет стране "золотой век":

"Единственное золото, которое он создает — это то, что вешает на каминную полку", — сказал Байден, намекая на позолоченные элементы декора, которыми Трамп украсил Овальный кабинет.





