«Балаклави залишилися, відповідальності немає»: Лубінець жорстко розкритикував нову реформу мобілізації

Недилько Ксения
В Україні презентують чергові зміни до мобілізаційних процесів, які вже встигли викликати значний резонанс та критику у суспільстві. Головне зауваження правозахисників полягає в тому, що нові правила пропонують без вирішення старих системних проблем.
ТЦК. Фото з відкритих джерел
На тлі попереджень про те, що оновлений підхід виявиться досить складним для громадян, люди масово висловлюють своє невдоволення.
Він переконаний, що перед запровадженням додаткових обмежень держава мала б розібратися із чинними зловживаннями.
Уповноважений нагадав, що вже пропонував конкретний механізм для розв'язання цієї кризи на найвищому рівні. Було підготовлено офіційне звернення до профільного відомства.
За його задумом, до неї мали увійти депутати та представники Офісу Омбудсмана для оперативного реагування на протиправні дії під час мобілізаційних заходів.
Тим часом потік скарг від громадян на неправомірні дії представників військкоматів не припиняється. На практиці зафіксовані випадки застосування сили, безпідставних затримань та конфіскації приватного майна.
Особливе обурення у Лубінця викликає той факт, що військові продовжують ховати свої обличчя під час рейдів.
Він підкреслив, що запевнення про виконання відповідного наказу виявилися порожніми словами.
Омбудсман підкреслив, що успіх будь-яких державних реформ тримається виключно на взаємній довірі, якої неможливо досягти лише красивими презентаціями.
Він застеріг, що без вирішення хронічних проблем, на які його офіс вказує роками, будь-які нововведення приречені на провал.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандисти продовжують вести активну інформаційну війну, намагаючись дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні та виправдати власні терористичні атаки на цивільні об'єкти. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), ворог запустив черговий фейк. Цього разу окупанти стверджують, що ТЦК наразі мають завдання вербувати неповнолітніх дівчат віком від 16 років. Їх нібито планують відправляти на чотирирічне очне навчання "методам партизанської війни та диверсій" на базі провідних українських вишів.