«Балаклави залишилися, відповідальності немає»: Лубінець жорстко розкритикував нову реформу мобілізації

В Україні презентують чергові зміни до мобілізаційних процесів, які вже встигли викликати значний резонанс та критику у суспільстві. Головне зауваження правозахисників полягає в тому, що нові правила пропонують без вирішення старих системних проблем.

На тлі попереджень про те, що оновлений підхід виявиться досить складним для громадян, люди масово висловлюють своє невдоволення.

"Наразі презентують нову реформу мобілізації і вже попереджають, що вона буде "болючою", — констатував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. — Я читаю у коментарях низку обурень".

Він переконаний, що перед запровадженням додаткових обмежень держава мала б розібратися із чинними зловживаннями.

"Але чи не варто, перш ніж лякати суспільство новими правилами, нарешті відповісти, — запитує Омбудсман, — чому системні порушення прав людини під час мобілізації досі ігноруються?!".

Ігнорування ініціатив та відсутність контролю

Уповноважений нагадав, що вже пропонував конкретний механізм для розв'язання цієї кризи на найвищому рівні. Було підготовлено офіційне звернення до профільного відомства.

"Три тижні тому під час представлення Щорічної доповіді у Верховній Раді України я публічно запропонував створити при Міноборони робочу групу", — зазначив Лубінець.

За його задумом, до неї мали увійти депутати та представники Офісу Омбудсмана для оперативного реагування на протиправні дії під час мобілізаційних заходів.

"Який результат? Жодної робочої групи досі немає!" — обурився правозахисник.

Силові затримання та обіцянки, що не виконуються

Тим часом потік скарг від громадян на неправомірні дії представників військкоматів не припиняється. На практиці зафіксовані випадки застосування сили, безпідставних затримань та конфіскації приватного майна.

Особливе обурення у Лубінця викликає той факт, що військові продовжують ховати свої обличчя під час рейдів.

"І найцинічніше — це все роблять у балаклавах! — наголосив Уповноважений, посилаючись на свіжі відеодокази. — Хоча мене запевняли, що люди у балаклавах більше не братимуть участі в таких заходах".

Він підкреслив, що запевнення про виконання відповідного наказу виявилися порожніми словами.

"Тільки знову: який результат? Ніякого!" — резюмував Лубінець.

Вимога поваги до закону та прав громадян

Омбудсман підкреслив, що успіх будь-яких державних реформ тримається виключно на взаємній довірі, якої неможливо досягти лише красивими презентаціями.

"Довіра виникає тоді, коли держава сама дотримується закону, — нагадав посадовець. — Не можна вимагати від громадян сумлінного виконання своїх обов'язків, якщо окремі посадові особи дозволяють собі порушувати їхні права".

Він застеріг, що без вирішення хронічних проблем, на які його офіс вказує роками, будь-які нововведення приречені на провал.

"Тому вкотре вимагаю негайного створення робочої групи при Міністерстві оборони! — підсумував Дмитро Лубінець. — Реформа, яка не починається з поваги до прав людини, ризикує перетворитися на чергову спробу зробити вигляд, що проблеми не існує".

