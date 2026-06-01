«Балаклавы остались, ответственности нет»: Лубинец жестко раскритиковал новую реформу мобилизации

Недилько Ксения
В Украине презентуют очередные изменения в мобилизационные процессы, которые уже успели вызвать значительный резонанс и критику в обществе. Главное замечание правозащитников в том, что новые правила предлагают без решения старых системных проблем.
ТЦК. Фото из открытых источников
На фоне предупреждений, что обновленный подход окажется достаточно сложным для граждан, люди массово выражают свое недовольство.
Он убежден, что перед введением дополнительных ограничений государство должно разобраться с действующими злоупотреблениями.
Уполномоченный напомнил, что уже предлагал конкретный механизм разрешения этого кризиса на самом высоком уровне. Было подготовлено официальное обращение в профильное ведомство.
По его замыслу, в нее должны были войти депутаты и представители Офиса Омбудсмана для оперативного реагирования на противоправные действия во время мобилизационных мероприятий.
Между тем, поток жалоб от граждан на неправомерные действия представителей военкоматов не прекращается. На практике отмечены случаи применения силы, безосновательных задержаний и конфискации частного имущества.
Особое возмущение у Лубинца вызывает тот факт, что военные продолжают прятать свои лица во время рейдов.
Он подчеркнул, что заверения о выполнении соответствующего приказа оказались пустыми словами.
Омбудсман подчеркнул, что успех любых государственных реформ держится исключительно на взаимном доверии, которого невозможно добиться только красивыми презентациями.
Он предостерег, что без решения хронических проблем, на которые его офис указывает годами, какие-либо нововведения обречены на провал.
