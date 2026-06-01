«Балаклавы остались, ответственности нет»: Лубинец жестко раскритиковал новую реформу мобилизации

В Украине презентуют очередные изменения в мобилизационные процессы, которые уже успели вызвать значительный резонанс и критику в обществе. Главное замечание правозащитников в том, что новые правила предлагают без решения старых системных проблем.

ТЦК. Фото из открытых источников

На фоне предупреждений, что обновленный подход окажется достаточно сложным для граждан, люди массово выражают свое недовольство.

"Пока презентуют новую реформу мобилизации и уже предупреждают, что она будет "болезненной", — констатировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. — Я читаю в комментариях ряд возмущений".

Он убежден, что перед введением дополнительных ограничений государство должно разобраться с действующими злоупотреблениями.

"Но не стоит ли, прежде чем пугать общество новыми правилами, наконец-то ответить, — спрашивает Омбудсман, — почему системные нарушения прав человека во время мобилизации до сих пор игнорируются?!".

Игнорирование инициатив и отсутствие контроля

Уполномоченный напомнил, что уже предлагал конкретный механизм разрешения этого кризиса на самом высоком уровне. Было подготовлено официальное обращение в профильное ведомство.

"Три недели назад во время представления Ежегодного доклада в Верховной Раде Украины я публично предложил создать при Минобороны рабочую группу", — отметил Лубинец.

По его замыслу, в нее должны были войти депутаты и представители Офиса Омбудсмана для оперативного реагирования на противоправные действия во время мобилизационных мероприятий.

"Какой результат? Никакой рабочей группы до сих пор нет!" — возмутился правозащитник.

Силовые задержания и не выполняемые обещания

Между тем, поток жалоб от граждан на неправомерные действия представителей военкоматов не прекращается. На практике отмечены случаи применения силы, безосновательных задержаний и конфискации частного имущества.

Особое возмущение у Лубинца вызывает тот факт, что военные продолжают прятать свои лица во время рейдов.

"И самое циничное – это все делают в балаклавах! — подчеркнул Уполномоченный, ссылаясь на свежие видеодоказательства. — Хотя меня уверяли, что люди в балаклавах больше не будут участвовать в таких мероприятиях".

Он подчеркнул, что заверения о выполнении соответствующего приказа оказались пустыми словами.

"Только снова: какой результат? Никакого!" — резюмировал Лубинец.

Требование уважения к закону и правам граждан

Омбудсман подчеркнул, что успех любых государственных реформ держится исключительно на взаимном доверии, которого невозможно добиться только красивыми презентациями.

"Доверие возникает тогда, когда государство само соблюдает закон, — напомнил чиновник. — Нельзя требовать от граждан добросовестного выполнения своих обязанностей, если некоторые должностные лица позволяют себе нарушать их права".

Он предостерег, что без решения хронических проблем, на которые его офис указывает годами, какие-либо нововведения обречены на провал.

"Поэтому еще раз требую немедленного создания рабочей группы при Министерстве обороны! — подытожил Дмитрий Лубинец. — Реформа, которая не начинается с уважения прав человека, рискует превратиться в очередную попытку сделать вид, что проблемы не существует".

