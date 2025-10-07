Колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича оголосили в Росії в міжнародний розшук у кримінальних справах про "тероризм" та "фейки про армію".

Арестович відреагував на оголошення його в розшук РФ: «Поливатиму зі шланга»

Напередодні в інтерв'ю він заявив, що віддасть Росії чотири області та Крим, якщо стане президентом України.

Про це пише пропагандистська агенція ТАРС з посиланням на матеріали справи, які є в розпорядженні агентства.

Також інформація про переоголошення Арестовича у федеральний розшук з'явилася в базі даних МВС РФ, але там не вказано конкретної кримінальної статті, пише РБК.

Арестович у інтерв'ю, яке вийшло 6 жовтня на каналі у Ксенії Собчак, заявив, що у разі, якщо він стане президентом України, він віддасть Росії чотири області та Крим, але при цьому не визнає їх російськими.

У травні президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

В Україні проти Арестовича порушено дві кримінальні справи.

Сам Арестович уже відреагував на новину про розшук у Росії та пообіцяв, що "поливатиме любов'ю, як зі шланга, і тих, і інших".

"Росіяни, як і українці, – діти, яких обікрали любов'ю. Замість кохання прийшли страхи та заповнили собою все. Дітям страшно, холодно, темно і вони хочуть спалити село, що їх недолюбило, щоб погрітися в теплі вугілля. Ну що ж… Поливатиму любов'ю, як зі шланга і тих, і інших", – пише блогер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Олексій Арестович заявив, що у разі обрання президентом готовий "віддати" Росії тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

В інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак він розповів про свій план закінчити війну в Україні, якщо його оберуть президентом. За словами Арестовича, він погодився б на вимоги Росії, якщо це дозволить досягти тривалого миру між двома державами та віддав би РФ Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Кримський півострів.