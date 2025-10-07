Рубрики
Колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича оголосили в Росії в міжнародний розшук у кримінальних справах про "тероризм" та "фейки про армію".
Арестович відреагував на оголошення його в розшук РФ: «Поливатиму зі шланга»
Напередодні в інтерв'ю він заявив, що віддасть Росії чотири області та Крим, якщо стане президентом України.
Про це пише пропагандистська агенція ТАРС з посиланням на матеріали справи, які є в розпорядженні агентства.
Також інформація про переоголошення Арестовича у федеральний розшук з'явилася в базі даних МВС РФ, але там не вказано конкретної кримінальної статті, пише РБК.
Арестович у інтерв'ю, яке вийшло 6 жовтня на каналі у Ксенії Собчак, заявив, що у разі, якщо він стане президентом України, він віддасть Росії чотири області та Крим, але при цьому не визнає їх російськими.
У травні президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.
В Україні проти Арестовича порушено дві кримінальні справи.
Сам Арестович уже відреагував на новину про розшук у Росії та пообіцяв, що "поливатиме любов'ю, як зі шланга, і тих, і інших".
"Росіяни, як і українці, – діти, яких обікрали любов'ю.
Замість кохання прийшли страхи та заповнили собою все.
Дітям страшно, холодно, темно і вони хочуть спалити село, що їх недолюбило, щоб погрітися в теплі вугілля.
Ну що ж…
Поливатиму любов'ю, як зі шланга і тих, і інших", – пише блогер.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Олексій Арестович заявив, що у разі обрання президентом готовий "віддати" Росії тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.
В інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак він розповів про свій план закінчити війну в Україні, якщо його оберуть президентом. За словами Арестовича, він погодився б на вимоги Росії, якщо це дозволить досягти тривалого миру між двома державами та віддав би РФ Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Кримський півострів.