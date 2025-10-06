logo

Арестович рассказал, какие украинские области отдаст России, чтобы закончить войну
НОВОСТИ

Арестович рассказал, какие украинские области отдаст России, чтобы закончить войну

Алексей Арестович заявил, что отдал бы России Крым и четыре области, чтобы "достичь продолжительного мира".

6 октября 2025, 12:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший советник Офиса президента Украины и блогер Алексей Арестович заявил, что в случае избрания президентом готов "отдать" России временно оккупированные территории Украины, в частности, Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Арестович рассказал, какие украинские области отдаст России, чтобы закончить войну

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак рассказал о своем плане закончить войну в Украине, если его изберут президентом. По словам Арестовича, он согласился бы на требования России, если это позволит достичь продолжительного мира между двумя государствами и отдал бы РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крымский полуостров.

"Мы пойдем по требованиям России. Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, но отдаю на условиях как ФРГ и ГДР", — сказал Арестович.

По словам Арестовича, идея заключается в создании длительного "мирного соглашения", подобно модели Корейского полуострова. По его словам, Украина должна вывести войска с этих территорий и сформировать новую линию разграничения, после чего отстроила бы систему отношений с РФ.

"Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны, чтобы война этой линией не возобновилась никогда", — заявил Арестович.

Отдельно он подчеркнул, что права русскоговорящих граждан и Украинской православной церкви должны быть обеспечены. По его мнению, это могло бы снять причину конфликта между Украиной и Россией. Кроме того, Арестович заявил, что готов провести совместный молебен с Путиным за погибших в войне и возложить цветы русским солдатам.

Напомним, что 1 мая 2025 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении 10-летних санкций против Арестовича.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович заявил о поражении Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что Арестович прогнозирует развал Украины.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_yyrdsBwWPA
