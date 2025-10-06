Арестович розповів, які українські області віддасть Росії, щоб закінчити війну

Колишній радник Офісу президента України та блогер Олексій Арестович заявив, що у разі обрання президентом готовий “віддати” Росії тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Олексій Арестович. Фото з відкритих джерел

Олексій Арестович в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак розповів про свій план закінчити війну в Україні, якщо його оберуть президентом. За словами Арестовича, він погодився б на вимоги Росії, якщо це дозволить досягти тривалого миру між двома державами та віддав би РФ Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Кримський півострів.

"Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю на умовах як ФРН та НДР", — сказав Арестович.

За словами Арестовича, ідея полягає у створенні тривалої “мирної угоди", подібно до моделі Корейського півострова. За його словами, Україна мала б вивести війська з цих територій та сформувати нову лінію розмежування, після чого відбудувала б систему відносин з РФ.

"Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи", — заявив Арестович.

Окремо він наголосив, що права російськомовних громадян і Української православної церкви мають бути забезпечені. На його думку, це могло б зняти причини конфлікту між Україною та Росією. Крім того, Арестович заявив, що готовий провести спільний молебень із Путіним за загиблих у війні та покласти квіти російським солдатам.

Нагадаємо, що 1 травня 2025 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження 10-річних санкцій проти Арестовича.

