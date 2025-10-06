logo_ukra

BTC/USD

123865

ETH/USD

4562.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Арестович розповів, які українські області віддасть Росії, щоб закінчити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Арестович розповів, які українські області віддасть Росії, щоб закінчити війну

Олексій Арестович заявив, що віддав би Росії Крим і чотири області, щоб "досягти тривалого миру".

6 жовтня 2025, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній радник Офісу президента України та блогер Олексій Арестович заявив, що у разі обрання президентом готовий “віддати” Росії тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Арестович розповів, які українські області віддасть Росії, щоб закінчити війну

Олексій Арестович. Фото з відкритих джерел

Олексій Арестович в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак розповів про свій план закінчити війну в Україні, якщо його оберуть президентом. За словами Арестовича, він погодився б на вимоги Росії, якщо це дозволить досягти тривалого миру між двома державами та віддав би РФ Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Кримський півострів.

"Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю на умовах як ФРН та НДР", — сказав Арестович.

За словами Арестовича, ідея полягає у створенні тривалої “мирної угоди", подібно до моделі Корейського півострова. За його словами, Україна мала б вивести війська з цих територій та сформувати нову лінію розмежування, після чого відбудувала б систему відносин з РФ.

"Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи", — заявив Арестович.

Окремо він наголосив, що права російськомовних громадян і Української православної церкви мають бути забезпечені. На його думку, це могло б зняти причини конфлікту між Україною та Росією. Крім того, Арестович заявив, що готовий провести спільний молебень із Путіним за загиблих у війні та покласти квіти російським солдатам.

Нагадаємо, що 1 травня 2025 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження 10-річних санкцій проти Арестовича.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Арестович заявив про поразку України у війні проти Росії.

Також "Коментарі" писали, що Арестович прогнозує розвал України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_yyrdsBwWPA
Теги:

Новини

Всі новини