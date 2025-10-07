Бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича объявили в России в международный розыск по уголовным делам о "терроризме" и "фейках об армии".

Арестович отреагировал на объявление его в розыск РФ: «Буду поливать из шланга»

Накануне в интервью он заявил, что отдаст России четыре области и Крым, если станет президентом Украины.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы дела.

Также информация о переобъявлении Арестовича в федеральный розыск появилась в базе данных МВД РФ, но там не указана конкретная уголовная статья, пишет РБК.

В вышедшем 6 октября на канале у Ксении Собчак интервью Арестович заявил, что в случае, если он станет президентом Украины, он отдаст России четыре области и Крым, но при этом не признает их российскими.

В мае президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В Украине против Арестовича возбуждены два уголовных дела.

Сам Арестович уже отреагировал на новость о розыске в России и пообещал, что будет "поливать любовью, как из шланга, и тех, и других".

"Россияне, так же, как и украинцы, – дети, которых обокрали любовью. Вместо любви пришли страхи и заполнили собой все. Детям страшно, холодно, темно и они хотят спалить деревню, что их недолюбила, чтобы погреться в тепле ее углей. Ну что ж… Буду поливать любовью, как из шланга и тех, и других", – пишет блогер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович заявил, что в случае избрания президентом готов "отдать" России временно оккупированные территории Украины, в частности, Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

В интервью российской журналистке Ксении Собчак он рассказал о своем плане закончить войну в Украине, если его изберут президентом. По словам Арестовича, он согласился бы на требования России, если это позволит достичь продолжительного мира между двумя государствами и отдал бы РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крымский полуостров.