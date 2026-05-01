Арестович попередив членів РНБО: “На розі обов'язково зустрінемося”

В Україні від початку повномасштабної російської військової агресії ввели чимало санкцій і проти компаній, і проти окремих осіб. Звісно, таке рішення не подобається, адже вводить ряд суттєвих обмежень.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, хто часто робить неочікувані прогнози щодо війни в Україні та міжнародної ситуації, розповів про санкції та членів РНБО.

Зазначив, що рік тому потужний РНБО ввів проти нього санкції, як проти проросійського пропагандиста.

“З кожним членом цього РНБО я був знайомий особисто. Трьом чвертям неодноразово допомагав, кожен другий просив записати їх мамам, дружинам, тещам привітання і розсипався в компліментах. Все це була одна компанія на початку війни, яка разом витягала перемогу як могли, по міліметру”, — розповів Арестович.

А потім, за його словами, виявилося — що головна людська вада це боягузтво.

“Привіт вам, сикуни. Санкції бувають різні, а Земля має форму валізи. На розі обов'язково зустрінемося”, — підсумував колишній радник Офісу президента.

