Арестович попередив членів РНБО: “На розі обов'язково зустрінемося”

1 травня 2026, 14:37
В Україні від початку повномасштабної російської військової агресії ввели чимало санкцій і проти компаній, і проти окремих осіб. Звісно, таке рішення не подобається, адже вводить ряд суттєвих обмежень.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, хто часто робить неочікувані прогнози щодо війни в Україні та міжнародної ситуації, розповів про санкції та членів РНБО.

Зазначив, що рік тому потужний РНБО ввів проти нього санкції, як проти проросійського пропагандиста.

“З кожним членом цього РНБО я був знайомий особисто. Трьом чвертям неодноразово допомагав, кожен другий просив записати їх мамам, дружинам, тещам привітання і розсипався в компліментах. Все це була одна компанія на початку війни, яка разом витягала перемогу як могли, по міліметру”, — розповів Арестович.

А потім, за його словами,  виявилося — що головна людська вада це боягузтво.

“Привіт вам, сикуни. Санкції бувають різні, а Земля має форму валізи. На розі обов'язково зустрінемося”, — підсумував колишній радник Офісу президента. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна п’ятий рік у повномасштабній війні, яку розв’язала Росія, показує незламність. Це постійно підкреслюють і українські у західні політики.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що “незламність” сама по собі гарна, однак є певні проблеми. За його словами, дати відсіч ворогу, якщо вже він напав, — почесна та славна справа. Однак, Арестович висловив думку, що у “незламності” у редакції Зеленського та його ефективних менеджерів лише дві проблеми.




Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8029
