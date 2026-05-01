Арестович предупредил членов СНБО: "На углу обязательно встретимся"
Арестович предупредил членов СНБО: "На углу обязательно встретимся"

Бывший советник Офиса президента Арестович предупредил членов СНБО

1 мая 2026, 14:37
Кречмаровская Наталия

В Украине с начала полномасштабной российской военной агрессии было введено немало санкций и против компаний, и против отдельных лиц. Разумеется, такое решение не нравится, ведь вводит ряд существенных ограничений.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, кто часто делает неожиданные прогнозы по войне в Украине и международной ситуации, рассказал о санкциях и членах СНБО.

Он отметил, что год назад мощный СНБО ввел против него санкции, как против пророссийского пропагандиста.

"С каждым членом этого СНБО я был знаком лично. Трем четвертям неоднократно помогал, каждый второй просил записать их мамам, женам, тещам поздравления и рассыпался в комплиментах. Все это была одна компания в начале войны, которая вместе вытягивала победу как могли, по миллиметру", — рассказал Арест.

А потом, по его словам, оказалось — что главный человеческий порок это трусость.

"Привет вам, ссыкуны. Санкции бывают разные, а Земля имеет форму чемодана. На углу обязательно встретимся", — подытожил бывший советник Офиса президента.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что Украина пятый год в полномасштабной войне, которую развязала Россия, показывает несгибаемость. Это постоянно подчеркивают и украинские западные политики.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что "несокрушимость" сама по себе хорошая, однако есть определенные проблемы. По его словам, дать отпор врагу, если он напал, — почетное и славное дело. Однако Арестович выразил мнение, что в “несокрушимости” в редакции Зеленского и его эффективных менеджеров только две проблемы.




Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8029
