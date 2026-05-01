Арестович предупредил членов СНБО: "На углу обязательно встретимся"

В Украине с начала полномасштабной российской военной агрессии было введено немало санкций и против компаний, и против отдельных лиц. Разумеется, такое решение не нравится, ведь вводит ряд существенных ограничений.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, кто часто делает неожиданные прогнозы по войне в Украине и международной ситуации, рассказал о санкциях и членах СНБО.

Он отметил, что год назад мощный СНБО ввел против него санкции, как против пророссийского пропагандиста.

"С каждым членом этого СНБО я был знаком лично. Трем четвертям неоднократно помогал, каждый второй просил записать их мамам, женам, тещам поздравления и рассыпался в комплиментах. Все это была одна компания в начале войны, которая вместе вытягивала победу как могли, по миллиметру", — рассказал Арест.

А потом, по его словам, оказалось — что главный человеческий порок это трусость.

"Привет вам, ссыкуны. Санкции бывают разные, а Земля имеет форму чемодана. На углу обязательно встретимся", — подытожил бывший советник Офиса президента.

