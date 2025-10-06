Арестович похвалив Путіна та закликав брати приклад з нього

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, чому дозволяє собі позитивно висловлюватися про російського диктатора Володимира Путіна. За словами блогера, він вважає Путіна "кваліфікованим гравцем", який нібито не порушує домовленостей.

Олексій Арестович. Фото з відкритих джерел

Олексій Арестович в інтерв’ю Ксенії Собчак розповів, чому хвалить Путіна. За його словами, він оцінює російського диктатора не з морального погляду, а як політичного "гравця".

"Я хвалю його як кваліфікованого гравця. Я ж не кажу, що він ідеал, який треба наслідувати, або що це етична людина, гідна поваги. Я говорю: це гравець, який робить ходи. Я завжди кажу: робіть такі ж ходи — і я вас теж хвалитиму", — заявив Арестович.

Арестович додав, що якби опинився на місці російського керівника, діяв би "ще жорсткіше", принаймні у сфері зовнішньої політики. За його словами, Путін перебуває у добрій формі та ніколи не порушує домовленостей. Арестович також заявив, що російський диктатор досягає поставлених цілей, хоча нібито "раніше був прозахідним політиком".

Нагадаємо, що 1 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій проти Олексія Арестовича строком на 10 років. Обмеження включають заборону на користування майном, фінансові операції та участь у публічних медіапроєктах на території України.

