Арестович похвалил Путина и призвал брать пример с него

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему позволяет себе положительно высказываться о российском диктаторе Владимире Путине. По словам блоггера, он считает Путина "квалифицированным игроком", который якобы не нарушает договоренности.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в интервью Ксении Собчак рассказал, почему хвалит Путина. По его словам, он оценивает российского диктатора не с нравственной точки зрения, а как политического "игрока".

"Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, который надо подражать, или что это нравственный человек, достойный уважения. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: делайте такие же ходы — и я вас тоже буду хвалить", — заявил Арестович.

Арестович добавил, что если бы оказался на месте российского руководителя, действовал бы еще жестче, по крайней мере в сфере внешней политики. По его словам, Путин находится в хорошей форме и никогда не нарушает договоренности. Арестович также заявил, что российский диктатор достигает поставленных целей, хотя якобы "ранее был прозападным политиком".

Напомним, что 1 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против Алексея Арестовича сроком на 10 лет. Ограничения включают в себя запрет на пользование имуществом, финансовые операции и участие в публичных медиапроектах на территории Украины.

