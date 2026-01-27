logo_ukra

Апеляційний суд ухвалив нове рішення щодо нардепа Дубінського
Апеляційний суд ухвалив нове рішення щодо нардепа Дубінського

Київський апеляційний задовольнив апеляційну скаргу прокурорів

27 січня 2026, 17:20
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Підозрюваний у державній зраді народний депутат залишиться під вартою.

Апеляційний суд ухвалив нове рішення щодо нардепа Дубінського

Суд у справі Олександра Дубінського. Фото: з відкритих джерел

Київський апеляційний задовольнив апеляційну скаргу прокурорів та скасував рішення суду першої інстанції про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Прізвища нардепа там не називають, але, судячи з повідомлення, йдеться про Олександра Дубінського. 

"Суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя", — зазначили в Офісі генпрокурора.

У результаті запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата залишено без альтернативи внесення застави.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, суд дозволив вийти під заставу. 

Шевченківський районний суд Києва визначив альтернативний запобіжний захід для парламентарія — заставу у розмірі 33,28 мільйона гривень. Це рішення ухвалене в рамках справи про підозру у державній зраді, водночас суд залишив чинним арешт депутата до 14 березня 2026 року.

Справу проти Дубінського розслідують із вересня 2024 року. Тоді Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно нардепа та ще чотирьох осіб, які підозрюються у вчиненні держзради в складі організованої злочинної групи. За даними ДБР та СБУ, під позивним "Буратіно" Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Організація, у якій він діяв, мала на меті дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацію держави на міжнародній арені. Окрім цього, депутата підозрюють у повторному організованому порушенні правил перетину державного кордону, що стало новим епізодом у кримінальному провадженні.



Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/34494
