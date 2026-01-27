Апелляционный суд принял новое решение по нардепу Дубинскому

Подозреваемый в государственной измене народный депутат останется под стражей.

Суд по делу Александра Дубинского. Фото: из открытых источников

Киевский апелляционный удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров и отменил решение суда первой инстанции об определении альтернативной меры пресечения в виде залога. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Фамилии нардепа там не называют, но, судя по сообщению, речь идет об Александре Дубинском.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, в частности, возможность влияния на свидетелей, препятствование уголовному производству и уклонению от правосудия", — отметили в Офисе генпрокурора.

В результате мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата оставлена без альтернативы внесения залога.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно народному депутату Украины Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, суд разрешил выйти под залог.

Шевченковский районный суд Киева определил альтернативную меру пресечения для парламентария — залог в размере 33,28 миллиона гривен. Это решение принято в рамках дела о подозрении в государственной измене, в то же время суд оставил арест депутата до 14 марта 2026 года.

Дело против Дубинского расследуют с сентября 2024 года. Тогда Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении нардепа и еще четырех человек, подозреваемых в совершении госизмены в составе организованной преступной группы. По данным ДБР и СБУ, под позывным "Буратино" Дубинский осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу России. Организация, в которой он действовал, преследовала цель дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государства на международной арене. Кроме этого, депутат подозревается в повторном организованном нарушении правил пересечения государственной границы, что стало новым эпизодом в уголовном производстве.