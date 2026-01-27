logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Апелляционный суд принял новое решение по нардепу Дубинскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Апелляционный суд принял новое решение по нардепу Дубинскому

Киевский апелляционный удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров

27 января 2026, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Подозреваемый в государственной измене народный депутат останется под стражей.

Апелляционный суд принял новое решение по нардепу Дубинскому

Суд по делу Александра Дубинского. Фото: из открытых источников

Киевский апелляционный удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров и отменил решение суда первой инстанции об определении альтернативной меры пресечения в виде залога. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Фамилии нардепа там не называют, но, судя по сообщению, речь идет об Александре Дубинском.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами стороны обвинения о наличии рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, в частности, возможность влияния на свидетелей, препятствование уголовному производству и уклонению от правосудия", — отметили в Офисе генпрокурора.

В результате мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата оставлена без альтернативы внесения залога.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно народному депутату Украины Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, суд разрешил выйти под залог.

Шевченковский районный суд Киева определил альтернативную меру пресечения для парламентария — залог в размере 33,28 миллиона гривен. Это решение принято в рамках дела о подозрении в государственной измене, в то же время суд оставил арест депутата до 14 марта 2026 года.

Дело против Дубинского расследуют с сентября 2024 года. Тогда Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении нардепа и еще четырех человек, подозреваемых в совершении госизмены в составе организованной преступной группы. По данным ДБР и СБУ, под позывным "Буратино" Дубинский осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу России. Организация, в которой он действовал, преследовала цель дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государства на международной арене. Кроме этого, депутат подозревается в повторном организованном нарушении правил пересечения государственной границы, что стало новым эпизодом в уголовном производстве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/34494
Теги:

Новости

Все новости