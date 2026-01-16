Дубінському пробачили держзраду: стало відомо про скандальне рішення суду

Народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, суд дозволив вийти під заставу. Про це повідомляють "Судовий репортер" та Офіс генерального прокурора у коментарі "Українській правді".

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: 24 Канал

15 січня Шевченківський районний суд Києва визначив альтернативний запобіжний захід для парламентарія — заставу у розмірі 33,28 мільйона гривень. Це рішення ухвалене в рамках справи про підозру у державній зраді, водночас суд залишив чинним арешт депутата до 14 березня 2026 року.

"Прокуратура наразі має лише вступну і резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з повним текстом буде ухвалено рішення щодо можливості апеляційного оскарження", — повідомили в Офісі генерального прокурора.

Справу проти Дубінського розслідують із вересня 2024 року. Тоді Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно нардепа та ще чотирьох осіб, які підозрюються у вчиненні держзради в складі організованої злочинної групи. За даними ДБР та СБУ, під позивним "Буратіно" Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Організація, у якій він діяв, мала на меті дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацію держави на міжнародній арені.

Окрім цього, депутата підозрюють у повторному організованому порушенні правил перетину державного кордону, що стало новим епізодом у кримінальному провадженні.

