Андрющенко розкритикував ідею можливого податку на відбудову

Заступниця міністра розвитку громад та територій Анна Шкрум заявила, що після завершення війни в Україні можуть запровадити окремий податок для наповнення спеціального Фонду відбудови. За її словами, такий механізм розглядається в перспективі й може бути подібним до моделей, які застосовувалися в Японії. Водночас вона наголосила, що до закінчення війни жодного окремого податку не буде.

Андрющенко обурений новиною про податок на відбудову

Ця заява викликала гостру реакцію з боку Петра Андрющенка — громадського діяча та ексрадника мера Маріуполя. Він різко розкритикував саму логіку можливого запровадження такого податку, особливо з огляду на долю людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

За словами Андрющенка, понад мільйон громадян, які втратили домівки внаслідок окупації та бойових дій, досі не отримали від держави жодних компенсацій або чітких гарантій відшкодування. Він поставив під сумнів справедливість підходу, за якого ці ж люди потенційно мають сплачувати податок на відновлення країни.

Андрющенко також звернув увагу на власний досвід втрати житла — у Новоазовську у 2014 році та в Маріуполі у 2022 році — наголосивши, що держава досі не компенсувала ці втрати. На його думку, перш ніж говорити про нові податкові ініціативи, уряд має забезпечити реальні механізми компенсації зруйнованого майна та відновлення справедливості для постраждалих.

Заява викликала активне обговорення в соціальних мережах і знову актуалізувала питання: за чий рахунок має відбуватися післявоєнна відбудова України — громадян, міжнародних партнерів чи агресора.

