Кортевич розповів, що військовими наказами керував Єрмак

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (позивний "Тавр") розповів про події, які відбувалися під час українського контрнаступу навесні–влітку 2023 року на Маріупольському (Бердянському) та Запорізькому (Мелітопольському) напрямках.

Кортевич про роль Єрмака

За його словами, оперативно-стратегічні угруповання військ "Таврія" та "Хортиця", які відповідали за ключові напрямки наступу, фактично отримували накази й вказівки безпосередньо від вищого політичного керівництва — зокрема від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Кротевич зазначив, що тодішній командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, за його словами, отримував прямі вказівки з Офісу президента, що відбувалося в обхід встановленого військового ланцюга командування.

За твердженням Кротевича, така система управління призводила до того, що накази тодішнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного або ігнорувалися, або фактично саботувалися, оскільки оперативно-стратегічні угруповання були майже напряму підпорядковані політичному керівництву.

Він підкреслив, що подібна практика впливала на ефективність управління військами та ухвалення рішень під час наступальних дій на одному з ключових етапів війни.

