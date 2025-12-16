logo

Кортевич рассказал, что военными приказами руководил Ермак
commentss НОВОСТИ Все новости

Кортевич рассказал, что военными приказами руководил Ермак

Начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич заявил, что во время контрнаступления 2023 года цепь военного командования фактически нарушалась из-за прямых указаний из Офиса президента

16 декабря 2025, 18:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной "Тавр") рассказал о событиях, происходивших во время украинского контрнаступления весной-летом 2023 на Мариупольском (Бердянском) и Запорожском (Мелитопольском) направлениях.

Кортевич рассказал, что военными приказами руководил Ермак

Кортевич про роль Ермака

По его словам, оперативно-стратегические группировки войск "Таврия" и "Хортица", которые отвечали за ключевые направления наступления, фактически получали приказы и указания непосредственно от высшего политического руководства, в частности руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Кротевич отметил, что тогдашний командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, по его словам, получал прямые указания из Офиса президента, происходившее в обход установленной военной цепи командования.

По утверждению Кротевича, такая система управления приводила к тому, что приказы тогдашнего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного либо игнорировались, либо фактически саботировались, поскольку оперативно-стратегические группировки были почти напрямую подчинены политическому руководству.

Он подчеркнул, что подобная практика влияла на эффективность управления войсками и принятие решений во время наступательных действий на одном из ключевых этапов войны.

Источник: https://t.me/andriyshTime/48514
