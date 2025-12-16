Кортевич рассказал, что военными приказами руководил Ермак

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной "Тавр") рассказал о событиях, происходивших во время украинского контрнаступления весной-летом 2023 на Мариупольском (Бердянском) и Запорожском (Мелитопольском) направлениях.

Кортевич про роль Ермака

По его словам, оперативно-стратегические группировки войск "Таврия" и "Хортица", которые отвечали за ключевые направления наступления, фактически получали приказы и указания непосредственно от высшего политического руководства, в частности руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Кротевич отметил, что тогдашний командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, по его словам, получал прямые указания из Офиса президента, происходившее в обход установленной военной цепи командования.

По утверждению Кротевича, такая система управления приводила к тому, что приказы тогдашнего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного либо игнорировались, либо фактически саботировались, поскольку оперативно-стратегические группировки были почти напрямую подчинены политическому руководству.

Он подчеркнул, что подобная практика влияла на эффективность управления войсками и принятие решений во время наступательных действий на одном из ключевых этапов войны.

