Андрющенко раскритиковал идею возможного налога на восстановление

Замминистра развития общин и территорий Анна Шкрум заявила, что после завершения войны в Украине могут ввести отдельный налог для наполнения специального Фонда восстановления. По ее словам, такой механизм рассматривается в перспективе и может походить на модели, применявшиеся в Японии. В то же время она подчеркнула, что до окончания войны никакого отдельного налога не будет.

Андрющенко возмущен новостью о налоге на восстановление

Это заявление вызвало острую реакцию со стороны Петра Андрющенко — общественного деятеля и эксрадника мэра Мариуполя. Он подверг резкой критике саму логику возможного введения такого налога, особенно учитывая судьбу людей, потерявших жилье на временно оккупированных территориях.

По словам Андрющенко, более миллиона граждан, потерявших дома в результате оккупации и боевых действий, до сих пор не получили от государства никаких компенсаций или четких гарантий возмещения. Он подверг сомнению справедливость подхода, при котором эти же люди потенциально должны платить налог на восстановление страны.

Андрющенко также обратил внимание на собственный опыт потери жилья — в Новоазовске в 2014 году и в Мариуполе в 2022 году — подчеркнув, что государство до сих пор не компенсировало эти потери. По его мнению, прежде чем говорить о новых налоговых инициативах, правительство должно обеспечить реальные механизмы компенсации разрушенного имущества и восстановления справедливости для пострадавших.

Заявление вызвало активное обсуждение в социальных сетях и снова актуализировало вопрос: за чей счет должно происходить послевоенное восстановление Украины — граждан, международных партнеров или агрессора.

