Військовослужбовиця та бойовий медик Аліна Михайлова звернула увагу на критичну ситуацію з мобілізацією, яка, за її словами, перетворилася на системний збій. Вона зазначає, що командири та медики на місцях стають заручниками механізму, який відправляє до війська людей без належного медичного огляду й часто без базових фізичних чи психічних можливостей для служби.

Аліна Михайлова

За її словами, нині у багатьох територіальних центрах комплектування чоловіків забирають на вулиці та одразу відправляють у військові частини як придатних. Повноцінна робота військово-лікарських комісій фактично відсутня, тому бійці потрапляють у підрозділи вже під час проходження базової підготовки.

Серед тих, кого формально визначили придатними до служби, медики фіксують тяжкі діагнози. Йдеться про випадки психічних розладів, зокрема людей із шизофренією, які перебувають на довготривалій терапії; про пацієнтів із пухлинами мозку; бійців із серйозними ураженнями опорно-рухового апарату, які потребують ендопротезування; осіб із вродженою глухотою; а також випадок відкритої форми туберкульозу. Часто прибувають люди у стані алкогольного делірію.

Після прибуття таких призовників у підрозділах починається конкуренція — не за найкращих бійців, а за можливість уникнути прийняття важкохворих. Підрозділи змушені розподіляти між собою людей, яких ТЦК вже формально облікував, незалежно від реального стану здоровʼя. Це створює напруження всередині військ і суперечки між частинами.

Додатковим фактором тиску стає взаємодія з ТЦК: відмова брати непридатних може вплинути на подальше комплектування, тому командири погоджуються приймати людей із тяжкими діагнозами, аби надалі отримати більш підготовлений особовий склад.

За оцінкою Михайлової, така система не лише не підсилює обороноздатність, а й створює зворотний ефект. Вона збільшує витрати на лікування, реабілітацію та оформлення інвалідності, а також вимотує військових медиків, які замість виконання фахових обовʼязків змушені працювати з пацієнтами, що ніколи не мали б потрапити до війська. Підрозділи втрачають кадровий ресурс, а загальна ефективність мобілізації суттєво знижується.

На її думку, без зміни підходів мобілізаційна система й надалі підриватиме оборону, адже замість посилення армії створює додаткові проблеми й навантаження на всіх рівнях.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськова омбудсманка Ольга Решетилова розповіла, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили масштабні порушення прав військовослужбовців