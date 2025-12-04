Алина Михайлова взорвалась заявлением о мобилизации в Украине

Военнослужащая и боевой медик Алина Михайлова обратила внимание на критическую ситуацию с мобилизацией, которая, по ее словам, превратилась в системный сбой. Она отмечает, что командиры и медики на местах становятся заложниками механизма, отправляющего в армию людей без надлежащего медицинского осмотра и часто без базовых физических или психических возможностей для службы.

Алина Михайлова

По ее словам, сейчас во многих территориальных центрах комплектования мужчин забирают на улицы и отправляют в воинские части в качестве пригодных. Полноценная работа военно-врачебных комиссий фактически отсутствует, поэтому бойцы попадают в подразделения уже во время прохождения базовой подготовки.

Среди тех, кого формально определили пригодными для службы, медики фиксируют тяжелые диагнозы. Речь идет о случаях психических расстройств, в том числе людей с шизофренией, которые находятся на длительной терапии; о пациентах с опухолями мозга; бойцов с серьезными поражениями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в эндопротезировании; лиц с врожденной глухотой; а также случай открытой формы туберкулеза. Часто прибывают люди в состоянии алкогольного делирия.

По прибытии таких призывников в подразделениях начинается конкуренция — не за лучших бойцов, а за возможность избежать принятия тяжелобольных. Подразделения вынуждены распределять между собой людей, которых ТЦК уже формально учел, вне зависимости от реального состояния здоровья. Это создает напряжение внутри войск и споры между частями.

Дополнительным фактором давления становится взаимодействие с ТЦК: отказ брать непригодных может повлиять на дальнейшее комплектование, поэтому командиры соглашаются принимать людей с тяжелыми диагнозами, чтобы получить более подготовленный личный состав.

По оценке Михайловой такая система не только не усиливает обороноспособность, но и создает обратный эффект. Она увеличивает расходы на лечение, реабилитацию и оформление инвалидности, а также изматывает военных медиков, которые вместо выполнения профессиональных обязанностей вынуждены работать с пациентами, которые никогда не должны попасть в армию. Подразделения теряют кадровый ресурс, а общая эффективность мобилизации существенно снижается.

По ее мнению, без изменения подходов мобилизационная система и дальше будет подрывать оборону, ведь вместо усиления армии создает дополнительные проблемы и нагрузки на всех уровнях.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военная омбудсманка Ольга Решетилова рассказала, что во время ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявили масштабные нарушения прав военнослужащих