Головна Новини Суспільство релігія Здійснилося пророцтво: Епіфаній згадав останню розмову з патріархом Філаретом
Здійснилося пророцтво: Епіфаній згадав останню розмову з патріархом Філаретом

Митрополит ПЦУ Епіфаній розповів про пророцтво патріарха Філарета.

22 березня 2026, 18:35
Slava Kot

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній поділився спогадами про останню зустріч з духовним лідером Філаретом, яка відбулася незадовго до його смерті. За словами митрополита, під час розмови в лікарні патріарх сказав символічні слова, що згодом сприйняли як пророчі.

Патріарх Філарет. Фото з відкритих джерел

Епіфаній під час заупокійного богослужіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві 22 березня розповів про останні слова патріарха Української православної церкви Філарета.  За його словами, попри важкий стан здоров’я, Філарет тоді сказав, що в неділю буде саме у цьому храмі.

"Коли нещодавно бачилися з Владикою в лікарні, він ще сказав, що в неділю він буде у Володимирському соборі. Його стан здоров’я був важкий, і складно було повірити. Але патріарх пророчо передбачив те, що сталося. Він справді у Володимирському соборі. Він зібрав і єднав нас у любові", – розповів Епіфаній.

Філарет справді опинився у соборі, однак уже після своєї смерті. За словами предстоятеля ПЦУ, духовний лідер навіть у останні дні життя продовжував об’єднувати людей навколо віри та любові.

Філарет помер 20 березня у Київ на 98-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення хронічних захворювань. Напередодні його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.

Після смерті патріарха Філарета керівництво УПЦ перейде до архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Володимира Кобзаря), якого визначили наступником.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ПЦУ наклали "санкції" на Філарета, а його прибічників позбавили рангів.



