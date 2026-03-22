Здійснилося пророцтво: Епіфаній згадав останню розмову з патріархом Філаретом

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній поділився спогадами про останню зустріч з духовним лідером Філаретом, яка відбулася незадовго до його смерті. За словами митрополита, під час розмови в лікарні патріарх сказав символічні слова, що згодом сприйняли як пророчі.
Патріарх Філарет. Фото з відкритих джерел
Епіфаній під час заупокійного богослужіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві 22 березня розповів про останні слова патріарха Української православної церкви Філарета. За його словами, попри важкий стан здоров’я, Філарет тоді сказав, що в неділю буде саме у цьому храмі.
Філарет справді опинився у соборі, однак уже після своєї смерті. За словами предстоятеля ПЦУ, духовний лідер навіть у останні дні життя продовжував об’єднувати людей навколо віри та любові.
Філарет помер 20 березня у Київ на 98-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення хронічних захворювань. Напередодні його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.
Після смерті патріарха Філарета керівництво УПЦ перейде до архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Володимира Кобзаря), якого визначили наступником.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ПЦУ наклали "санкції" на Філарета, а його прибічників позбавили рангів.