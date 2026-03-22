Свершилось пророчество: Эпифаний вспомнил последний разговор с патриархом Филаретом

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний поделился воспоминаниями о последней встрече с духовным лидером Филаретом, которая прошла незадолго до его смерти. По словам митрополита, во время разговора в больнице патриарх сказал символические слова, которые впоследствии были восприняты как пророческие.

Эпифаний во время заупокойного богослужения во Владимирском кафедральном соборе в Киеве 22 марта рассказал о последних словах патриарха Украинской православной церкви Филарета. По его словам, несмотря на тяжелое состояние здоровья, Филарет сказал, что в воскресенье будет именно в этом храме.

"Когда недавно виделись с Владыкой в больнице, он еще сказал, что в воскресенье он будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелым, и сложно было поверить. Но патриарх пророчески предсказал то, что произошло. Он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви", — рассказал Эпифаний.

Филарет действительно оказался в соборе, но уже после своей смерти. По словам предстоятеля ПЦУ, духовный лидер даже в последние дни жизни продолжал объединять людей вокруг веры и любви.

Филарет умер 20 марта в Киеве на 98-м году жизни. Причиной смерти стали усложнение хронических заболеваний. Накануне его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

После смерти патриарха Филарета руководство УПЦ перейдет к архиепископу Сумскому и Ахтырскому Никодиму (Владимиру Кобзарю), которого определили преемником.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВЦУ наложили "санкции" на Филарета, а его сторонников лишили рангов.