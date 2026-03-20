Помер Патріарх Філарет у віці 97 років, – Епіфаній

20 березня стало відомо про смерть Патріарха Філарета, якому було 97 років.

Пішов із життя Патріарх Філарет: йому було 97 років

Як передають "Коментарі", про це повідомив митрополит Епіфаній.

У своєму повідомленні він зазначив, що завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета.

"Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа", – написав Епіфаній.

Він також висловив співчуття рідним спочилого та наголосив на значенні постаті Філарета для Української Церкви.

За словами митрополита, українці пам’ятатимуть його настанови про важливість єдності Церкви, соборності та відданого служіння Богові й українському народу.

Останні дні Патріарх Філарет провів у лікарні.

Він помер на 98-му році життя. У Православній Церкві України зазначають, що пам’ять про нього залишиться серед вірян та в історії українського православ’я.

Що відомо про святійшого Патріарха Філарета?

Філарет (світське ім’я – Михайло Антонович Денисенко; 1929–2026) – визначний український православний діяч, патріарх Київський і всієї Русі-України УПЦ Київського патріархату у 1995–2018 роках та почесний патріарх Православної церкви України. Він був одним із ключових ініціаторів створення незалежної Української Церкви та у 2019 році отримав звання Героя України.

Понад пів століття Філарет відігравав провідну роль у церковному житті країни та став символом боротьби за автокефалію. Після здобуття Україною незалежності він активно виступав за створення помісної церкви та очолив УПЦ Київського патріархату, яка протистояла впливу Московського патріархату.

У 1997 році Російська православна церква наклала на нього анафему, однак сам Філарет вважав це рішення політично вмотивованим і недійсним.

Він також відіграв важливу роль у створенні Православної церкви України у 2018 році, після чого отримав статус почесного патріарха.

Патріарх Філарет помер 20 березня 2026 року у віці 97 років і залишився в історії як один із головних духовних лідерів та символів української церковної незалежності.

Читайте також в "Коментарях", як був госпіталізований Патріарх Філарет.



