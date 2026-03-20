Умер Патриарх Филарет в возрасте 97 лет, – Эпифаний

20 марта стало известно о смерти Патриарха Филарета, которому было 97 лет.

Ушел из жизни Патриарх Филарет: ему было 97 лет

Как передают "Комментарии", об этом сообщил митрополит Эпифаний.

В своем сообщении он отметил, что завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета.

"Призываю всеукраинскую паству превозносить сердечные молитвы о упокоении души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел к Господу", – написал Эпифаний.

Он также выразил соболезнования родным усопшего и отметил значение фигуры Филарета для Украинской Церкви.

По словам митрополита, украинцы будут помнить его наставления о важности единства Церкви, соборности и преданного служения Богу и украинскому народу.

В последние дни Патриарх Филарет провел в больнице.

Он умер на 98-м году жизни. В Православной Церкви отмечают, что память о нем останется среди верующих и в истории украинского православия.

Что известно о святейшем Патриархе Филарете?

Филарет (светское имя – Михаил Антонович Денисенко; 1929–2026) – выдающийся украинский православный деятель, патриарх Киевский и всея Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата в 1995–2018 годах и почетный патриарх Православной церкви Украины. Он был одним из ключевых инициаторов создания независимой Украинской Церкви и в 2019 году получил звание Героя Украины.

Более полувека Филарет играл ведущую роль в церковной жизни страны и стал символом борьбы за автокефалию. После обретения Украиной независимости, он активно выступал за создание поместной церкви и возглавил УПЦ Киевского патриархата, которая противостояла влиянию Московского патриархата.

В 1997 году Русская православная церковь наложила на него анафему, однако сам Филарет считал это решение политически мотивированным и недействительным.

Он также сыграл немаловажную роль в создании Православной церкви Украины в 2018 году, после чего получил статус почетного патриарха.

Патриарх Филарет умер 20 марта 2026 в возрасте 97 лет и остался в истории как один из главных духовных лидеров и символов украинской церковной независимости.

