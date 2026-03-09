“Патріарха Філарета госпіталізували”: з’явилася тривожна новина про стан 97-річного духовного лідера

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет був госпіталізований до одного з медичних закладів Києва. Новина викликала занепокоєння серед вірян, адже видатному церковному діячеві вже 97 років.

Святійшого Патріарха Філарета госпіталізували до лікарні в Києві

Про це повідомляє пресслужба Української Православної Церкви Київського Патріархату. Зазначається, що рішення про госпіталізацію було ухвалено у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідну медичну допомогу.

У церковному повідомленні наголошується, що медики контролюють стан здоров’я духовного лідера та роблять усе можливе для його стабілізації.

Вірян закликали до молитви. У пресслужбі церкви звернулися до духовенства та вірян із проханням підтримати Патріарха Філарета молитвою.

“Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Святійшого Патріарха Філарета”, — йдеться у повідомленні.

Новина про госпіталізацію швидко поширилася серед віруючих та у соціальних мережах. Багато людей висловлюють підтримку та бажають Патріархові сил і швидкого одужання.

Патріарх Філарет залишається однією з найвідоміших постатей українського православ’я.

Його життя і служіння тісно пов’язані з історією боротьби за незалежність української церкви та становлення українського православ’я у новітній історії.

Попри поважний вік, Святійший Патріарх тривалий час продовжував брати участь у церковному житті, звертатися до духовенства і вірян та проводити богослужіння.

Тепер же тисячі людей по всій Україні моляться за те, щоб 97-річний духовний лідер зміг якнайшвидше відновити здоров’я.

