"Патриарха Филарета госпитализировали": появилась тревожная новость о состоянии 97-летнего духовного лидера

Проніна Анна
Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева. Новость вызвала беспокойство среди верующих, ведь выдающемуся церковному деятелю уже 97 лет .
Святейшего Патриарха Филарета госпитализировали в больницу в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Решение о госпитализации было принято в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха.
В настоящее время он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.
В церковном сообщении отмечается, что медики контролируют состояние здоровья духовного лидера и делают все возможное для его стабилизации.
Верующих призывали к молитве. В пресс-службе церкви обратились к духовенству и верующим с просьбой поддержать Патриарха Филарета молитвой.
Новость о госпитализации быстро распространилась среди верующих и социальных сетях. Многие выражают поддержку и желают Патриарху сил и быстрого выздоровления .
Патриарх Филарет остается одной из известнейших фигур украинского православия.
Его жизнь и служение тесно связаны с историей борьбы за независимость украинской церкви и становление украинского православия в новейшей истории.
Несмотря на солидный возраст, Святейший Патриарх долгое время продолжал участвовать в церковной жизни, обращаться к духовенству и верующим и проводить богослужения.
Теперь же тысячи людей по всей Украине молятся о том, чтобы 97-летний духовный лидер смог как можно скорее восстановить здоровье .
