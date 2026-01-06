logo_ukra

Головна Новини Суспільство релігія Заборони та особлива прикмета на Водохреща
Заборони та особлива прикмета на Водохреща

Водохрещену воду і навіть сніг за старих часів наділяли особливими властивостями і використовували їх для зміцнення здоров'я

6 січня 2026, 06:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

6 січня, згідно з новим церковним календарем, православні в Україні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.

Заборони та особлива прикмета на Водохреща

Прикмети на Водохреща. Фото: із відкритих джерел

У день Хрещення Господнього віруючі традиційно йдуть до храму на святкову службу. Якщо можливості піти до церкви немає, можна помолитись і вдома. У молитвах до Ісуса Христа просять про здоров'я, мир, благополуччя сім'ї, дітей та хороший урожай.

Святкування починається ще в Водохрещений святвечір суворим одноденним постом. Після вечірньої та ранкової літургії відбувається Велике освячення води.

Водохрещену воду і навіть сніг за старих часів наділяли особливими властивостями і використовували їх для зміцнення здоров'я. Так, наприклад, ранок Водохреща прийнято починати з ковтка освяченої води — її набирають цього дня і зберігають протягом року. Цією водою окроплюють і будинок.

Купання на Водохреща — також популярна традиція, вона символізує духовне очищення, проте це не обов'язковий обряд, а особистий вибір кожного. У свято важливо зберігати добрий настрій, робити добрі справи, допомагати нужденним.

У день Хрещення Господнього священнослужителі закликають відмовитися від сварок, лайки, з'ясування стосунків, пліток, помсти, засуджують жадібність, заздрість, лінь, злість і відмову у допомозі.

Також у двонадесяте свято рекомендується уникати важкої фізичної праці, можна займатися легкою роботою, але шиття, в'язання, прання, збирання та інша робота по господарству відкладаються на інший день. Є окрема заборона і на вживання алкоголю, особливо перед водохресними купаннями – це не лише суперечить сенсу свята, а й небезпечно для здоров'я.

Згідно з народними віруваннями, у Водохреща не можна давати і брати гроші в борг, а також виносити або віддавати що-небудь з дому — за прикметами, так можна позбутися удачі та здоров'я. Церква також застерігає від ворожінь, магічних обрядів та будь-яких містичних ритуалів. Незважаючи на те, що такі звичаї були поширені у народі, у християнській традиції вони вважаються несумісними зі святом Богоявлення. Головний сенс Хрещення Господнього – духовне очищення, молитва, примирення з близькими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято 5 січня: чому цієї ночі "відкривається небо".




