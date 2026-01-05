Какой церковный праздник 5 января: почему в эту ночь "открывается небо"

5 января по новому церковному календарю в Украине православные отмечают навечерие Крещения Господня, или Богоявления. В народной традиции этот день знают как Крещенский сочельник, или Голодная кутья — время поста, молитвы и духовного очищения.

В Крещенский сочельник верующие традиционно посещают вечернее богослужение в храме, которое, как уже говорили, завершается великим освящением воды. Ее принято забирать домой, можно окропить ею жилище, а затем хранить в течение года и по необходимости пить натощак в небольших количествах.

В народе праздник называют Голодной кутьей или вторым Сочельником, так как соблюдается строгий однодневный пост. На стол ставят кутью, узвар, блюда из бобовых, вареники, блины, каши.

Считается, что в богоявленскую ночь "открывается небо" — именно в это время нужно обращаться к Богу с искренними молитвами о здоровье, мире, душевном спокойствии и силе. Просить зла или вреда другим запрещено. Также есть в народ особый обычай, который называется "увидеть Крещение": набирают в чашу воду и в полночь наблюдают за ней — всколыхнется, иди на улицу и, глядя в небо, проси, что хочешь — все просьбы в этот момент будут услышаны.

Накануне Крещения по народной традиции также нужно заранее навести порядок в доме, а после уборки окропить углы святой водой. С Крещенским сочельником связывают и обряды на урожай: например, фруктовые деревья нужно обвязать соломой, оставшейся после Рождества.

В праздник Навечерия Крещения Господня не следует ругаться, выяснять отношения, осуждать других, желать зла, сквернословить и отказывать в помощи. Церковь порицает злобу, жадность, лень, зависть и месть. Запрещено употреблять алкоголь и непостные блюда.

По народным приметам, в Крещенский сочельник не рекомендуют брать и давать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности на весь год. Также не стоит ставить на стол четное количество блюд – это плохая примета.

Говорят, что какая погода стоит в Крещенский сочельник, то такой она будет и на Масленицу.

