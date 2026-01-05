Яке церковне свято 5 січня: чому цієї ночі "відкривається небо"

5 січня за новим церковним календарем в Україні православні відзначають навечір'я Хрещення Господнього, або Богоявлення. У народній традиції цей день знають як Хрещенський святвечір, або Голодна кутя – час посту, молитви та духовного очищення.

Прикмети 5 січня. Фото: з відкритих джерел

У Хрещенський святвечір віруючі традиційно відвідують вечірнє богослужіння у храмі, яке, як уже казали, завершується великим освяченням води. Її прийнято забирати додому, можна окропити нею житло, а потім зберігати протягом року і за потребою пити натщесерце в невеликих кількостях.

У народі свято називають Голодною кутею або другим Святвечором, оскільки дотримується суворого одноденного посту. На стіл ставлять кутю, узвар, страви з бобових, вареники, млинці, каші.

Вважається, що в богоявленську ніч "відкривається небо" — саме в цей час потрібно звертатися до Бога зі щирими молитвами про здоров'я, мир, душевний спокій і силу. Просити зла чи шкоди іншим заборонено. Також є в народ особливий звичай, який називається "побачити Хрещення": набирають у чашу воду і опівночі спостерігають за нею – сколихнеться, йди на вулицю і, дивлячись у небо, проси, що хочеш – всі прохання в цей момент будуть почуті.

Напередодні Водохреща за народною традицією також потрібно заздалегідь навести лад у будинку, а після збирання окропити кути святою водою. З Хрещенським святвечір пов'язують і обряди на врожай: наприклад, фруктові дерева потрібно обв'язати соломою, що залишилася після Різдва.

У свято Навечір'я Хрещення Господнього не слід лаятись, з'ясовувати стосунки, засуджувати інших, бажати зла, поганословити та відмовляти у допомозі. Церква ганьбить злість, жадібність, лінь, заздрість і помсту. Заборонено вживати алкоголь та непісні страви.

За народними прикметами, у Хрещенський святвечір не рекомендують брати і давати гроші в борг, щоб не спричинити фінансових труднощів на весь рік. Також не варто ставити на стіл парну кількість страв – це погана прикмета.

Кажуть, яка погода стоїть у Хрещенську святвечір, то такою вона буде і на Масляну.

